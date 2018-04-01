3 وزراء وسفيران يشهدون توقيع عقد تسيير خط سياحي يربط مصر بالسودان

مدحت إسماعيل شهد الدكتور، هشام عرفات وزير النقل والدكتورة، رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور، محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية واللواء،مجدي حجازي محافظ أسوان اليوم الأحد، مراسم التوقيع علي عقد إدارة وتسيير خط النقل السياحي أسوان/ حلفا.وتم توقيع العقد بين هيئة وادي النيل لل

مدحت إسماعيل

شهد الدكتور، هشام عرفات وزير النقل والدكتورة، رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور، محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية واللواء،مجدي حجازي محافظ أسوان اليوم الأحد، مراسم التوقيع علي عقد إدارة وتسيير خط النقل السياحي أسوان/ حلفا.

وتم توقيع العقد بين هيئة وادي النيل للملاحة النهرية و شركة فوياج سورلونيل الفرنسية Voyage sur) le nil) المالكة للعائمة السياحية لافلانوزدونيل )( la flaneuse du nil)( الدهبية )

وحضر مراسم التوقيع السفير السوداني بالقاهرة الدكتور، عبد المحمود عبد الحليم، ،والسفير حسام عيسى نائبا عن وزير الخارجية

وقام بالتوقيع على العقد كلا من اللواء بحري، مصطفى عامر نائب رئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية نائبا عن رئيس الهيئة وعبد الناصر حسين نائب رئيس مجلس ادارة شركة فوياج سورلونيل.

وقال وزير النقل إن هذا العقد يأتي في إطار خطة تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وإضافة أنشطة جديدة طبقا لقرار انشاء الهيئة.

ولفت إلى أنه لأول مرة يتم تشغيل عائمةسياحية من هذا الطراز على هذا الخط حيث كان التشغيل سابقا يمتد من أسوان حتى أبوسمبل.

وأشار إلى أن هذا الخط سيساهم في زيادة أعداد السائحين وزيادة موارد الهيئة والموانيء النهرية بالاضافة إلى التأثير الإيجابي للقيمة المضافة الناتجة من تشغيل هذا الخط.

ونوه إلى أن العائمة النيلية الدهبية صديقة للبيئة، وهو ما يقلل من التلوث البيئي.

وأضاف أن هذا الخط يعتبر النواة الأولى في الخط الملاحي النهري البحر المتوسط /بحيرة فيكتوريا.

ومن جانبه أشار اللواء بحري، مصطفى عامر إلى أن هذا الخط يعتبر البداية لنقله كبري في زيادة نشاط واستثمارات الهيئة.

وتوقع أن يحقق هذا التعاقد إيرادات إضافية ستساهم في دعم خطط وبرامج إعادة هيكلة الهيئة وتحديث وحداتها لتواكب التطورات الإقتصادية في سوق النقل وتشجيع الشركات الأخرى لحذو نفس الطريق.

وأضاف أنه من المنتظر خلال الأيام القادمة توقيع عقد مماثل مع هيئة قناة السويس لبناء وحدات نهرية حديثة للركاب والبضائع .