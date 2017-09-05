3 وزارات تناقش إدارة مخطط المخلفات

خاص ناقشت 3 وزارات مساء اليوم الثلاثاء، مخطط إعادة هيكلة قطاع المخلفات الصلبة بمصر جاء ذلك خلال اجتماع ضم الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتور، أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز المخلفات وعدد من خبراء إد

خاص

ناقشت 3 وزارات مساء اليوم الثلاثاء، مخطط إعادة هيكلة قطاع المخلفات الصلبة بمصر

جاء ذلك خلال اجتماع ضم الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتور، أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز المخلفات وعدد من خبراء إدارة المخلفات فى مصر و ذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة.

وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن هذا الاجتماع يأتى لعرض ما أسفرت عنه مناقشات مجموعة العمل التى تضم أعضاء فنيين وماليين وقانونيين، لإعداد الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة قطاع المخلفات الصلبة والنظافة وإنشاء كيان متخصص لإدارة منظومة المخلفات الصلبة.

كما استعرض الدكتور، أحمد جابر، منسق مجموعة العمل مخطط الارتقاء بمنظومة المخلفات فى مصر، والخطط المقترحة للتنفيذ من خلال تطوير البنية الأساسية بقطاع المخلفات الصلبة البلدية مع عرض تصورات لخطة التطوير.

كما قال الدكتور، هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إننا “نسير على الطريق الصحيح لحل مشكلة المخلفات”، مطالبا باستكمال المناقشات مع المتخصصين من خلال جلسات عمل مصغرة لاستيضاح بعض النقاط.

فى ختام الاجتماع، أشاد الوزراء بالمخطط المقترح، مثمنين المجهود الذى بذل فى إعداده مع ضرورة العمل على تحديد الإطار التشريعى و المؤسسى للمنظومة علاوة على الدراسة المالية و وضع اقتراحات لتحفيز الشركات العاملة بالقطاع .

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد قرر بشهر مايو الماضى الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء شركة قابضة للمخلفات