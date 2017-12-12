3 وزارات تشارك فى مناقشات الموازنة الجديدة

❐ مصدر: تحريك أسعار كهرباء المنازل.. وبحث طرح شركات فى البورصة مها أبوودن شاركت وزارات الكهرباء والطاقة، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم، فى مناقشات إعداد مشروع موازنة العام المالى الجديد (2018/2019) التى تشرف عليها وزارة المالية، الأسبوع الماضى، والذى يعتبر العام المالى الأخير م

❐ مصدر: تحريك أسعار كهرباء المنازل.. وبحث طرح شركات فى البورصة

مها أبوودن

شاركت وزارات الكهرباء والطاقة، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم، فى مناقشات إعداد مشروع موازنة العام المالى الجديد (2018/2019) التى تشرف عليها وزارة المالية، الأسبوع الماضى، والذى يعتبر العام المالى الأخير من مهلة سماح قرض صندوق النقد الدولى، البالغ 12 مليار دولار، على ثلاث سنوات.

وعلمت «المال» أن الأسبوع الماضى، شهد عقد اجتماع رفيع حضره عمرو الجارحى، وزير المالية، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء، للتباحث حول مصروفات دعم الكهرباء، فى ظل الترشيد المزمع على الدعم خلال عام ( 2018/2019).

يشار إلى أن منشور إعداد الموازنة الخاص بالعام المالى الجديد، الذى أصدرته “المالية” منذ أيام، نص على أن الإصلاحات المستهدفة على جانب المصروفات، تتضمن مواصلة الترشيد التدريجى لبنود الدعم غير الموجه -مثل الطاقة-، مقابل زيادة قيمة الدعم النقدى، والمخصصات الموجهة للبرامج الأكثر أولوية، إضافة إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية لقطاع الطاقة، باعتبارها إصلاحات ضرورية لإزالة التشوهات السعرية.

ويعد منشور إعداد الموازنة، هو الوثيقة التى تطلقها الحكومة خلال هذا الوقت سنويا، لبيان مستهدفاتها من مشروع الموازنة الجديدة.

فى السياق نفسه، قال مصدر حكومى مسئول إن العام الجديد سيشهد تحريكا واحدا على الأقل فى أسعار الكهرباء للمنازل، مشيرا إلى أن مناقشات الموازنة، التى ضمت مسئولى «المالية» و«الكهرباء» تطرقت أيضا إلى مناقشة طرح بعض شركات الكهرباء فى البورصة لتحقيق هدفين، أولهما: تنشيط سوق المال، وثانيهما: هيكلة قطاع الكهرباء.

وأكد الاجتماع ضرورة تدقيق القيم المتوقعة للضمانات الحكومية التى ستمنحها الخزانة العامة لمشروعات الكهرباء خلال العام المالى المقبل، باعتبارها مشروعات قومية تتبناها الدولة للقضاء على أزمة الكهرباء.

ومعروف أن الحكومة دخلت فى إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولى، بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، حصلت منها على شريحة سنوية على دفعتين بإجمالى 4 مليارات دولار، وفى انتظار الشريحة الثالثة بقيمة مليارى دولار خلال أيام، لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى يتضمن ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات.

فى شأن آخر علمت «المال» أن مناقشات إعداد الموازنة العامة، ضمت أيضا مسئولين فنيين من وزارات «المالية» و«التموين» والتربية والتعليم، للتعرف على أهم بنود المصروفات المطلوبة لكل منها.

وتضع «المالية» هدفا أساسيا فى إعداد الموازنة العامة الجديدة، يعتمد على إلزام الجهات التى تطلب زيادات فى بنود المصروفات بتحقيق إيرادات تغطى هذه النفقات.

وتحفظت «المالية» فى تقديراتها للمؤشرات المالية المتوقعة خلال العام المالى (-2018 2019)، فى منشور إعداد مشروع موازنة العام المالى الجديد، وجاءت مستهدفاتها لمعدلات الدين العام بنحو%94، تقل إلى %88خلال العام المالى (-2019 2020)، وهو توقع متحفظ بعض الشئ، فكان من المتوقع تخفيض الدين إلى نحو %85 بحلول (2019-2020).

وعلى صعيد الإيرادات الضريبية المتوقعة، فى منشور أعداد الموازنة، جاءت معدلاتها كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، بنحو%14.5، وهو معدل يرتفع %3 فقط عن مستهدفات العام المالى الجارى، وهى توقعات لا تتوافق مع مستهدفات الوزارة، برفع معدلات الحصيلة الضريبية %1 سنويا.

وعلى جانب مؤشر الفائض الأولى، استهدفت «المالية» 1.7 إلى %2، وتوقعت ثباته عند نفس المعدلات خلال العام المالى (2019-2020)، وتحقيق عجز كلى %8.5 تنخفض إلى %7.5 خلال العام المالى (2019-2020).