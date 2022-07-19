3 ورش مسرحية في الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري

أعلن بالمؤتمر الصحفي الخاص بـ«المهرجان القومي للمسرح المصري»، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل في دورته الخامسة عشرة والتي تحمل اسم «المخرج المسرحي المصري» إقامة ثلاث ورش مجانية خلال الفعاليات.

ورش في الإخراج والتمثيل والعرائس

يقدم المخرج، إسلام إمام ورشة الإخراج المسرحي ، ويقدم الفنان والمخرج، محمد عبد الهادي ورشة في فن التمثيل والأداء كما تقدم لأول مرة ورشة فن العرائس وتحريكها يقدمها الفنان عماد أبو سريع .

وتعقد كل الورش بالمجلس الأعلى للثقافة بقاعات التدريب وتقدم مجانا للمواهب، و يتم إعلان مواعيد كل ورشة وكيفية المشاركة فيها عبر الموقع الرسمي للمهرجان وعلى جميع منصاته .

تنطلق الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، من يوم 24 يوليو على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس على نفس المسرح برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم .

يعتبر المهرجان القومي للمسرح المصري، أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة .

ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات المسرح في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري الذي يعبر عن شخصية مصر .

وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائها وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.