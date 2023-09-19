3 هيئات حكومية تؤكد عدم رصد دخول منتجات أسماك مستوردة مشعة للسوق

أكدت هيئات «سلامة الغذاء» و»الرقابة على الواردات» و»الرقابة النووية» أنها لم ترصد دخول أى منتجات أسماك مشعة من اليابان إلى السوق المصرية.

وانخفضت واردات كوريا الجنوبية من المأكولات البحرية اليابانية للشهر الخامس على التوالي، على خلفية قرار اليابان تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، بالمحيط الهادي، وفق خطتها للتخلص من حوالى 1.34 مليون طن مياه ملوثة مخزنة فى موقع المحطة بعد معالجتها وتخفيف كثافتها، بحسب بيانات رسمية كورية.

وأكدت الدكتورة مروة لطفي، مسئول ملف الأسماك فى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، متابعتها تطورات عملية تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية منذ بدايتها وحتى الان.

وأوضحت «لطفي» خلال تصريحات لـ «المال»، أن المنظمة العالمية لصحة الحيوان OIE – المعروفة بالمكتب الدولى للأوبئة وتتخذ من باريس مقرًا لها- لم تصدر أى بيانات مقلقة بشأن هذه المسألة، كما لم تمنع أو تحظر صادرات اليابان لأى من الدول على خلفية تنفيذها لهذه العملية.

وأضافت أن جميع المنتجات الواردة إلى السوق المصرية تخضع فى البداية إلى تحاليل، وحال اكتشاف أى من المواد المشعة فى السلع القادمة من الخارج، يتم إرسالها إلى هيئة الطاقة الذرية.

وأشارت إلى أن الأسماك المستوردة من اليابان تمر بنفس هذه العمليات، ولا يتم إدخالها إلى السوق المصرية إلا بعد التأكد من كونها آمنة بشكل تام.

ولفتت إلى أن 5 % من واردات مصر من الأسماك قادمة من اليابان، ويعتبر الماكريل أبرزها، مشيرة إلى أنه فى حال اكتشفت هيئة الطاقة الذرية وجود أى مواد مشعة داخل الشحنة، فسيتم وقفها على الفور والإبلاغ عما بها من خطورة.

فى السياق ذاته، كشف الدكتور سامى شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أنه لم يتم رصد دخول أى منتجات مشعة من اليابان أو الصين حتى الآن، فى ظل المراجعة المستمرة لكل الوادرات القادمة لمصر.

وقال «شعبان» لـ»المال» إن «الرقابة النووية» تقوم بالتعاون مع هيئتى سلامة الغذاء والرقابة على الواردات بالكشف على كل السلع الواردة من جميع الدول وليس اليابان فقط، ولم نكتشف أى إشعاع فى أى منتجات قادمة مؤخراً.

وأكد مصدر مسئول فى «الرقابة على الصادرات والورادات»، أن الهيئة لم ترصد أى نشاط إشعاعى فى الأسماك أو المنتجات القادمة حتى الآن. فيما طالبت الدكتورة شرين ذكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطرين، الجهات الحكومية -خصوصًا هيئة سلامة الغذاء- بضرورة الكشف عن جودة وسلامة السمك الماكريل الوارد الى السوق المصرية، مشيرة إلى أن مصر استوردت كميات منه بما يزيد على 15 مليون دولار منذ بداية العام الحالي.