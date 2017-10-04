3 نقابات طبية ترفض قانون التحاليل

أحمد صبرى قال الدكتور حسام حريرة أمين صندوق مساعد نقابة الصيادلة وعضو لجنة التحاليل الطبية إن نقابات الصيادلة والعلميين والأطباء البيطريين اجتمعوا اليوم الأربعاء للتأكيد على رفضهم للقانون المقدم من بعض الأطباء البشريين . وأضاف إن القانون المقدم من الأطباء…

أحمد صبرى

قال الدكتور حسام حريرة أمين صندوق مساعد نقابة الصيادلة وعضو لجنة التحاليل الطبية إن نقابات الصيادلة والعلميين والأطباء البيطريين اجتمعوا اليوم الأربعاء للتأكيد على رفضهم للقانون المقدم من بعض الأطباء البشريين .

وأضاف إن القانون المقدم من الأطباء البشريين يقصى فئات لها حق أصيل فى مزاولة مهنة تمارس منذ عشرات السنين طبقا للقوانين الدولية المنظمة للمهنة .

وأوضح النقابات الطبية الثلاثة أن القانون المقدم من بعض الأطباء البشريين فئوى وعنصرى ضد مصلحة المواطن والوطن.

وأكدت رفضهم انفراد نقابة بعينها بمزاولة المهنة واقصاء الاخرين حيث ان الأطباء البشريين لايشغلون سوى 12% من هذا المجال حسب احصائيات وزارة الصحة.