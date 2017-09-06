3 نتائج من مشاركة مصر في قمة بريكس

ياسمين فواز أكد نائبان أن مشاركة مصر في قمة بريكس أبزرت 3 نتائج منها توقيع اتفاقيات تعاون وتأكيد على دور القاهرة في منطقة الشرق الأوسط. وشاركت مصر، بوفد يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة التي انعقدت مؤخرا بالصين. وأثنى اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمج

ياسمين فواز

أكد نائبان أن مشاركة مصر في قمة بريكس أبزرت 3 نتائج منها توقيع اتفاقيات تعاون وتأكيد على دور القاهرة في منطقة الشرق الأوسط.

وشاركت مصر، بوفد يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة التي انعقدت مؤخرا بالصين.

وأثنى اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بنتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمة بريكس بالصين.

ولفت لى أن ما أثمرت عنه القمة من شأنه أن يعود بالنفع السياسي والاقتصادي على مصر كتوقيع مصر على تدشين القمر الصناعي المصري سات 2، وتوقيع اتفاقية القطار المكهرب، وبحث استئناف الرحلات السياحية بين القاهرة وروسيا الذي من شأنه أن يستأنف حركة السياحة إلى مصر والتي كانت من أبرز نتائج الزيارة الاقتصادية، فضلًا عن توقيع اتفاق تعاون أمنى بين وزارة الداخلية المصرية، ووزارة الأمن العام الصينية.

وأشار إلى أن مشاركة مصر في قمة البريكس يعد تعبيرًا على أن مصر تحتل دورًا رائدًا في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد ما بذلته الدولة المصرية من جهود كبيرة في محاربة الإرهاب والإصلاحات الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أنه لا مجال للمجاملة في منتدي بريكس.

ولفت إلى أن دعوة الرئيس السيسي كانت بناء علي قناعة كاملة بتطور الموقف الإقتصادي المصري وإتخاذ الرئيس لقرارات إقتصادية تاريخية أهلت مصر لأن تكون في هذا المقام الرفيع.

وأضاف الغول أن هناك حقيقة غائبة يجب أن نعرفها جميعآ والتي أدركتها القيادة السياسية سلفآ وسبقت الزمن، ألا وهي أن الخريطة الإقتصادية العالمية تتغير الآن.

ونوه إلى ضرورة أن نقرر إما أن نكون جزءا من المشهد الإقتصادي العالمي الجديد كدولة عظيمة منتجة ومصدرة وإما أن نتواري في ركن مظلم من الصورة الإقتصادية العالمية كدولة مستهلكة وحينها سنعض أنامل الندم علي ضياع الفرصة، وننتظر عدة عقود أخري حتي تأتي فرصة أخري.

وأضاف : “لذلك وجب علينا أن نتمسك بهذه الفرصة الذهبية التي ربما لن تكرر مرة أخري”.

ووجه وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب الشكر للقيادة السياسية علي المجهود العظيم الذي أدي بنا إلي هذه المكانة السياسية والإقتصادية العالمية التي تليق بمكانة الدولة المصرية، مضيفا أن ما سبق يعطي الأمل لدي الشعب المصري بأن القادم بإذن الله هو الأفضل .