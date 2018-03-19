3 مواد فى قانون النقل التشاركى تؤثر على مستقبل الصناعة

■ 150 ألف كابتن أجروا 4 رحلات أو أكثر على منصة «أوبر» العام الماضى ■ ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار جعل شراء سيارة جديدة أمرًا شبه مستحيل محمد فتحى أكد عبداللطيف واكد، مدير عام شركة أوبر مصر لطلب السيارات الأجرة…

■ 150 ألف كابتن أجروا 4 رحلات أو أكثر على منصة «أوبر» العام الماضى

■ ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار جعل شراء سيارة جديدة أمرًا شبه مستحيل

محمد فتحى

أكد عبداللطيف واكد، مدير عام شركة أوبر مصر لطلب السيارات الأجرة عبر المحمول، أن مسودة القانون المقترح من الحكومة بشأن تنظيم استخدام السيارات الملاكى لأغراض تجارية يشتمل على 3 مواد رئيسية تؤثر على صناعة النقل التشاركى بالسلب، وهى ملكية السيارة نفسها، ورسوم التراخيص، وسرية البيانات.

وقال واكد فى تصريحات لـ«المال» عبر البريد الإلكترونى أن مادة ملكية السيارة على سبيل المثال تنص على تحديد عدد ملاك معين لها، علمًا بأن النسخة الأولى من مشروع القانون كانت تنص على أحقية مالك السيارة فقط بقيادتها، ولكن الشركة لا تهدف إلى تقليل فرص العمل الجزئى «part time».

ورأى أن خلق مزيد من فرص العمل للشباب يقتضى السماح لأكثر من سائق بقيادة السيارة نفسها، لاسيما أن أكثر من %63 من السائقين على المنصة ليسوا الملاك الأصليين للسيارات التى يستخدمونها.

واعتبر أن رسوم تراخيص القيادة للسائق أو المركبة وضرائب الدخل المبالغ فى قيمتها، والإجراءات الروتينة تعوق نمو الفرص الاقتصادية، لذلك تأمل الشركة فى تقديم رسوم مناسبة فى متناول يد السائقين التزامًا منها بتحسين مستوى معيشة السائقين، وزيادة معدل التوظيف محليًّا.

وتابع: أن المحور الثالث يتمثل فى سرية بيانات كلٍّ من الركاب والسائقين على منصة الشركة؛ إذ تعتبر الشركة ذلك أحد أهم عناصر قواعد السلوك المهنى لديها، وبالتالى فإن مشاركة تلك البيانات يعد اختراقًا لقواعد أوبر العالمية، ويجب على أوبر والحكومة الوصول إلى حل يناسب الطرفين فى هذا الصدد.

وأضاف واكد أن شركته ملتزمة بتوفير وسيلة مواصلات آمنة وسهلة تلبى احتياجات جميع العملاء، بالتزامن مع إتاحة فرص اقتصادية للسائقين بما يحقق الصالح العام، كما تبحث أيضًا عددا من الخيارات مع الحكومة المصرية حول نوعية الخدمات التى يمكن تقديمها ولكنها بحاجة إلى لوائح مناسبة لذلك.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق منذ عدة أشهر على مشروع قانون النقل الجماعى باستخدام التكنولوجيا «أوبر» و«كريم»، وتم إرساله إلى مجلس الدولة لصياغته، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وإقراره، وذلك بعد تشكيل الحكومة فى فبراير 2016 لجنة تضم 7 وزارات، وهى النقل، والاتصالات، والداخلية، والتضامن الاجتماعى، والعدل، والاستثمار، والتنمية المحلية؛ لتقنين أوضاع شركات النقل الخاصة عبر أجهزة الهواتف الذكية.

وأشار مدير عام شركة أوبر مصر، إلى أن شركته وفرت أكثر من 150 ألف فرصة عمل خلال العام الماضى، وخدمة 4 ملايين راكب، مشيرا إلى قيامها بافتتاح مركز للتميز فى مدينة القاهرة باستثمارات بلغت 20 مليون دولار، إلى جانب مركز خدمة عملاء أسواق أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يضم 1000 شخص بحلول عام 2020.

وبدأت تمارس نشاطها فى مدينتى طنطا ودمهنور فى يناير الماضى ليرتفع بذلك إجمالى عدد المدن التى تعمل بها الشركة إلى 5 مدن، كما ستطلق خدمة جديدة باسم UberEATS قريبا بالسوق المحلية، إذ تسعى إلى زيادة استثماراتها بمصر من أجل تزويد الجمهور بخدمات قيمة مضافة جديدة، وتوفير مئات من فرص العمل للشباب.

وكشف عن خطة الشركة توسيع نطاق شراكاتها مع المنظمات التنموية العاملة فى مجال تمكين الشباب، لذلك أطلقت شراكة منذ أسابيع مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومنظمة «اتجاه» غير الحكومية لتدريب 500 شاب على مهارات القيادة.

يذكر أن أوبر أطلقت الشهر الماضى برنامجًا لتدريب 500 شاب من أصحاب المؤهلات العليا للعمل على منصة أوبر فى القاهرة الكبرى والإسكندرية تحت اسم «مشوار أمان» على مدار 24 شهرًا على قواعد الإتيكيت ومبادئ اللغة الإنجليزية والمرور.

واستطرد: تعاقدت أوبر أيضًا خلال الأسبوع الأول من فبراير الماضى مع لاعب المنتخب المصرى محمد صلاح ليكون سفيرا لعلامتها التجارية، بالإضافة إلى اللاعبين أحمد فتحى وسعد سمير المحترفين بالنادى الأهلى، وتعتزم الشركة من وراء تلك الخطوة تقدم هدايا ومسابقات للركاب والسائقين، فضلا عن عدد من الأنشطة الأخرى لدعم اللاعبين المصريين المفضلين من خلال منصتها الإلكترونية.