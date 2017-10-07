3 منتخبات إفريقية قد تتأهل إلى المونديال في الجولة الخامسة

علي المصري:







قد تضمن ثلاثة منتخبات إفريقية، الوصول لكأس العالم “روسيا 2018″، خلال لقاءات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة للمونديال، التى انطلقت أمس الجمعة، وتختتم غدا الأحد، بلقاء مصر مع الكونغو، لتلحق بأحد عشر منتخبا حجز مقعده فى المحفل العالمى الكبير.







وتأهل المنتخب الروسى، بصفته الدولة المستضيف، دون خوض التصفيات، فيما وصلت منتخبات بلجيكا وألمانيا “حامل اللقب” وإسبانيا وإنجلترا عن أوروبا، والمكسيك عن أمريكا الشمالية، وإيران واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية عن آسيا، والبرازيل عن أمريكا الجنوبية.







وربما تحسم مصر وتونس ونيجيريا، أماكنها في كأس العالم، لكن البطاقتين المتبقيتين لن يتم حسمهما إلا الشهر القادم، خلال الجولة الأخيرة من التصفيات، وقد تصل مصر للمونديال بعد غياب 28 عاما، إذ فازت على الكونغو، غدا الأحد، بشرط أن تهديها غانا فوزا أو تعادلا أمام أوغندا، اليوم السبت.







وبات المنتخب المصري، على بعد خطوات من الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ 28 عاما، وربما يخطف التأهل في هذه الجولة حال فوزه على الكونغو، في الوقت الذي تتعثر فيه أوغندا أمام غانا، سواء البتعادل أو الهزيمة.







وتتقدم تونس بثلاث نقاط على الكونجو الديمقراطية في المجموعة الأولى، وهو ما وضعها أيضا في موقف قوي للتأهل، رغم أن الفريقين سيلعبان خارج ملعبيهما في الجولة قبل الأخيرة، وتلعب تونس في ضيافة غينيا، بينما تلتقي الكونجو الديمقراطية مع ليبيا.







وسيكون فوز نيجيريا بملعبها على زامبيا، ضمن لقاءات المجموعة الثانية، كافيا لتعود إلى النهائيات، بعد أن بلغت الدور الثاني في البرازيل عام 2014، حيث تحتل النسور الخضراء قمة المجموعة برصيد 10 نقاط، مقابل 7 لزامبيا.







وفي المجموعة الرابعة، تمتلك الفرق الأربعة فرصة في التأهل وسيلعب منتخب الرأس الأخضر على أرضه ضد السنغال، وتخوض بوركينا فاسو مواجهة خارج ملعبها أمام جنوب أفريقيا، فيما تتقدم ساحل العاج بنقطتين على المغرب، بعد أن سقطت فى فخ التعادل أمس أمام مالى، وقد ترتقى المغرب، لصدارة المجموعة فى حال فوزها على أرضها اليوم السبت على الجابون.







فيما تبخرت أحلام منتخبي الجزائر وليبيا في الصعود من الجولة الماضية، وتتأهل الفرق الخمسة الفائزة بصدارة المجموعات فقط إلى نهائيات روسيا العام المقبل.

