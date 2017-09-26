3 مليار دولار خسائر الهجمات الالكترونية .. وسوق التأمين المصرية يوفر تغطياته ضد القرصنة

كتب- ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:عقدت اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة والمسئوليات بالاتحاد المصري للتأمين ، أمس الاثنين ندوة حول "التأمين علي الجرائم الالكترونية". تراس الندوة علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين "gig" وبمشاركة محمد

كتب- ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

عقدت اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة والمسئوليات بالاتحاد المصري للتأمين ، أمس الاثنين ندوة حول “التأمين علي الجرائم الالكترونية”.

تراس الندوة علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين “gig” وبمشاركة محمد زهران رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين.

وقال الزهيري ان الندوة تكتسب اهمية خاصة في ظل تزايد الهجمات الالكترونية التي ادت الي خسائر مادية ضخمة للعديد من الشركات خاصة مع تزايد استخدام شبكات الانترنت ومؤكدا اهمية معرفة التغطيات التأمينية ضد اخطار الهجمات الالكترونية وكيفية حساب التعويضات لدي شركات اعادة التأمين العالمية .

وكشف عن بدء بعض شركات التأمين في السوق المصرية الحصول علي موافقات من هيئة الرقابة المالية وتم إعتماد وثيقة تأمين الهجمات الالكترونية ، متوقعا اقبال العديد من المؤسسات علي وثيقة الهجمات الالكترونية ومنها قطاعات البترول والبنوك والاتصالات وكذلك شركات التأمين.

وقدر اليكسند بلوم خبير التأمين العالمي بشركة AIG خسائر الهجمات الالكترونية بالعالم بنحو 3 مليار دولار،مشيرا الي ان السوق العالمي شهد بالفعل سرقة البيانات الشخصية ومطالبة الشركات او الافراد بدفع فدية مقابل الوصول الي بياناتهم الشخصية علي الكمبيوتر ومؤكدا ان اصغر الخسائر تراوحت من 300 الي الف دولار ورغم صغر المبلغ الا ان فكرة اختراق شبكات الكمبيوتر نفسها مشكلة كبري وذلك بخلاف تعرض مؤسسات اخري لخسأئر ضخمة.

أضاف ان اخطر شيء في تعاملات الانترنت هو وصول المجرمين لشبكات الاجهزة المرتبطة ببعضها البعض والهجوم عليها وقت الحاجة.

وقال ان اشهر خمس قطاعات معرضة للخطوره ومهددة بالاختراق هي الصحة والتعليم والنقل والطيران والفنادق والمجالات الاقتصادية خاصة وان هناك مدفوعات مالية تتم من خلال شبكات الانترنت بمليارات الدولارات مشيرا انه مجال واسع .

ولفت الي خطورة القرصنة وتعرض ملايين المواطنين توصلوا الخارجين عن القانون الي بياناتهم من بطاقات الائتمان لديهم وارقام جوازات السفر والضمان الاجتماعي مما يخلق شخصيات وهمية واحتمال القيام بعمليات سرقة الهوية من خلال عمليات القرصنة ومشيرا الي تعرض شركات في امريكا والسعودية الي العديد من عمليات الاحتيال وفقد اموال مواطنين بعد سرقة بياناتهم الشخصية ومؤكدا انه يستغرق وقت طويل لاثبات عدم القيام بتلك العمليات وتصحيح سمعتهم.

وأشار بلوم الي اهمية دور شركات التأمين في حماية المواطنين من التعرض لعمليات القرصنة والهجمات الالكترونية وكذلك اهمية قدرة شركات التأمين نفسها علي حماية بيانات العملاء وضمان السرية التامة ومشيرا الي وجود المننتجات التأمينية التي تحمي من خسائر الجرائم الالكترونية.

وقال ان الجرائم الالكترونية والتجارية هي تحويل الأشياء غير القانونية الي اوراق مالية ومشيرا الي ان الجرائم التجارية والالكترونيه من تحويلات مالية غير قانونية تمت بالفعل من متعهدين او سماسرة خارجيين عن القانون، مشددا علي اهمية مراقبة العمليات الائتمانية حتي لا يتم المطالبة بالتعويضات الضخمة وقدم العديد من النصائح لشركات التأمين لضمان سلامة وامن العمل بالتعاون مع العملاء وكيفية مواجهة عمليات القرصنة الالكترونية، مشيرا الي اهمية التأمين ضد فقدان العمل التي تقوم شركات التأمبن بتعويضها.

وحذر بلوم مما يسمي بعمليات “الشبكات المظلمة” وهي تعاملات غير مشروعه تتم من خلال شبكات الانترنت مثل عمليات تبادل المخدرات والاسلحة وكذلك اتفاقيات محرمة مثل استئجار شخص لقتل اخرين كما حذر العملاء من ترك بياناتهم الشخصية مثل جوازات السفر او البطاقات.