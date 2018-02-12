3 مليارات دولار صادرات مستهدفة لمجلس الصناعات الهندسية





تخطط للترويج عن المنتجات المحلية في 4 معارض عالمية





اجتماعات مرتقبة مع مصانع السيارات العالمية لبدء تنفيذ توريد المكونات





كتب- أحمد عوض:





أكد مصدر مطلع، بالمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يستهدف الوصول إلي حجم صادرات يقدر بـ3 مليارات دولار خلال العام الحالي، تزامنا مع الخطط التوسعية التي يجريها من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة، وإدراج شركات جديدة بقائمة المصدرين عبر البرنامج التأهيلي للشركات المحلية.





وأوضح في تصريح لـ”المال”، أن حجم صادرات قطاع الصناعات الهندسية – بلغ 2.6 مليار دولار خلال العام الماضي، ليحقق معدلات نمو مرتفعة مقارنة بالفترة نفسها من 2016، مشيرا إلي أن المجلس يراهن على 5 قطاعات لزيادة الصادرات، هي :”الكهربائية، واﻷجهزة المنزلية، ومكونات السيارات، وتشكيل المعادن، والآلات والمعدات”، كاشفا عن استحواذ تلك القطاعات على 60% من حجم صادرات القطاع خلال 2017.





وأطلق المجلس التصديري للصناعات الهندسية مبادرة لدعم الشركات المحلية لتصدير منتجاتها، من خلال برنامج تأهيلي، بمنحهم برامج تدريبية مكثفة، وشهادات دولية معتمدة، وتدريب العمالة، ورفع مستوى مهارات الكوادر البشرية.





وأضاف أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يخطط لترويج المنتجات المحلية في 4 معارض دولية حتى يونيو 2018، هي: ” ambiente، middle east electricity/solar، canton، automechanika Dubai”؛ مما سيسهم في زيادة حجم صادرات القطاع لمختلف الدول.





وتابع أنه من المرتقب عقد اجتماعات مع عدد من مصانع السيارات العالمية خلال الفترة المقبلة؛ في إطار البدء تنفيذ في مشروع توريد المكونات على خطوط إنتاجها – الذي توقف منذ فترات طويلة.





يذكر أن المجلس التصديري تفاوض مع كل من “بيجو – سيتروين” و”فولكس فاجن العالمية” خلال الفترة الماضية، بهدف تغذية خطوط إنتاجها بالمكونات المحلية – وتم اختيار 3 شركات مصرية من قطاع الصناعات المغذية للسيارات، ولم يدخل المشروع حيز التنفيذ حتى الآن.





وبحسب الإحصائيات المعلنة عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية؛ فإن حجم صادرات مكونات السيارات قد استحوذت على ما يقرب من 25% من إجمالي صادرات القطاع خلال العام الماضي؛ موزعة بحصة 80% لصالح الدول اﻷوروبية، و18% للدول العربية – فيما تتوزع النسب اﻷخري علي الدول اﻷفريقية والآسيوية.