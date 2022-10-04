3 مليارات جنيه ميزانية «البناء والإسكان» فى العام المالى الحالي

تستهدف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، ميزانية بنحو 3 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى، لتنفيذ عدد من المشروعات المملوكة لها فى المحافظات.

قال الدكتور حسام الدين رزق رئيس الهيئة إنها حصلت مؤخراً على ما يقرب من 4 آلاف فدان بعدد من المدن الجديدة لتضاف إلى محفظة أراضيها بمختلف المحافظات.

وتعتبر «تعاونيات الإسكان» من أبرز الهيئات الاقتصادية فى مصر، وتتركز فلسفتها الاستثمارية على إتاحة وحدات سكنية بتكلفة أقل.

وأشار «رزق» – على هامش المؤتمر الصحفى التمهيدى لقمة وزراء التعاونيات الأفارقة – والتى تنعقد فى الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر الجارى – إلى أن مصر ستشهد تسلم سلطة رئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة من نيجيريا، لقيادة المنظمة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأكد أن المؤتمر سيشهد تمثيل 55 دولة أفريقية، وبمشاركة 20 وزيرا للإسكان، كما يضم مجموعة من الفعاليات منها تنفيذ أول برنامج لتأهيل القيادات والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التعاونيات الدولية.

وأضاف أنه سيتم فى الجلسة الافتتاحية تكريم أفضل مشروعات تعاونية أفريقية، ويبلغ عددها 5 من المغرب ونيجيريا وروندا وكينيا وبتسوانا.

وأوضح أنه سيشارك فى المؤتمر أيضا وفد برئاسة رئيس الحلف التعاونى الدولى، ومن المقرر إقامة معرض لاستعراض النماذج الخاصة بالتعاونيات والشركات المصرية الكبرى مثل «المقاولون العرب».

وتابع: كما سيتم على هامش الفعاليات تنظيم زيارات ميدانية داخل مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والأكاديمية العربية التكنولوجية والنقل للتعرف على حجم المشروعات العملاقة بها، وأحد مشروعات هيئة التعاونيات فى واحدة من المدن الساحلية، بالإضافة إلى زيارات للأماكن التاريخية والأثرية علاوة على مجمع محاكم مصر القديمة.

وردا على سؤال لـ«المال» حول الشركات المشاركة فى المعرض المقام على هامش المؤتمر، قال «رزق» إن عددا كبيرا من الكيانات الكبرى ستتواجد داخل المعرض منها «المقاولون العرب» وطلعت مصطفى وحديد عز وحديد المصريين بالإضافة إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

ورأى أن المؤتمر فرصة جيدة لاستعراض جهود الدولة المصرية فى إطار النهضة العمرانية التى تشهدها البلاد، و فتح مجالات للعمالة المحلية فى الخارج واختراق أسواق جديدة.