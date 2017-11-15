3 مليارات جنيه مبيعات سوديك في 9 شهور

مصطفى طلعت ارتفعت الأرباح المجمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) -عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي- إلى 507.7 مليون جنيه، مقابل أرباحًا بلغت 266.49 مليون جنيه، بالفترة المماثلة من 2016. وأوضحت القوائم المالية المجمعة، أن المبيعات المتعاقد عليها ساهمت بشكل كبير في دعم ا

مصطفى طلعت

ارتفعت الأرباح المجمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) -عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي- إلى 507.7 مليون جنيه، مقابل أرباحًا بلغت 266.49 مليون جنيه، بالفترة المماثلة من 2016.

وأوضحت القوائم المالية المجمعة، أن المبيعات المتعاقد عليها ساهمت بشكل كبير في دعم الربحية، وسجلت 3 مليارات جنيه، وباعت 788 وحدة، مقابل 833 وحدة، الفترة المماثلة من 2016.

ونجحت الشركة في تسليم 911 وحدة في 9 مشروعات ما ساهم إلى ارتفاع الإيرادات 52%، لتصل إلى 1.7 مليار جنيه، خاصة التسليمات في مشروعي ايستاون ريزيدانسيز ووستتاون ريزيدانسيز بنسبتي 57% و24% على التوالي من القيمة الإجمالية لعمليات التسليم.

وخلال الثلاثة أشهر من يوليو إلى سبتمبر الماضي، حققت “سوديك” أرباحاً بلغت 166.2 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 108.7 مليون جنيه، بالفترة المقارنة من 2016.