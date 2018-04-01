3 مليارات جنيه تمويلات من فاو لأكثر من 180 مشروعا فى مصر

سمر السيد:قال حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» فى مصر، إن المنظمة نفذت أكثر من 180 مشروعا خلال الـ 40 سنة الماضية محليا، بتمويلات 2 - 3 مليارات جنيه.وأضاف - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن من بين هذه التمويلات، إنشاء مجلس لتقييم الس

سمر السيد:

قال حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» فى مصر، إن المنظمة نفذت أكثر من 180 مشروعا خلال الـ 40 سنة الماضية محليا، بتمويلات 2 – 3 مليارات جنيه.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن من بين هذه التمويلات، إنشاء مجلس لتقييم السياسات العامة للغذاء، ومساعدة الحكومة على وضع سياسات وإستراتيجات الزراعة والأمن الغذائى.

و«فاو» وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع، وتستهدف تحقيق الأمن الغذائى للجميع، والتأكد من أن البشر يحصلون بانتظام على ما يكفى من الغذاء عالى الجودة، لقيادة حياة نشطة وصحية، وتعمل فى أكثر من 130 دولة.

وكشف «جادين» عن أن «فاو» ستحتفل فى أبريل الحالى بالعيد الـ40 لإنشاء مكتبها بالقاهرة فى عام 1978 ، مشيرا إلى أن الاحتفالية، ستتضمن يوما كاملا لعرض كل المساعدات التى وجهتها المنظمة لتنفيذ مشروعات بمصر.

وأوضح أنها تقدم الدعم الفنى والاستشارات للحكومة المصرية فى قطاعات الأمن الغذائى والزراعة وتحسين الإنتاجية، والإدارة المثلى للموارد الطبيعية، التى تشمل الرى والغابات والمحافظة على الثروة الداجنة والحيوانية وغيرها.

وأكد أن برامج المنظمة محليا تبنى على الخطة الخمسية، التى توضع مع وزارات «الرى» و«الزراعة» و«التموين» و«الاستثمار» و«الخارجية» وكل الجهات المعنية التى يتم التعاون معها، لتحديد أولويات المشروعات التى تحتاج الحكومة إلى تنفيذها.

وأضاف أن تلك المشروعات مبنية على الإستراتيجية المستدامة للزراعة لعام 2030 وإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 التى تقوم على 3 محاور، اقتصادية وبيئية واجتماعية، ويعتبر قطاع الزراعة أحد أبعادها.

وقال إن «فاو» أعدت بالتعاون مع الوزارات المعنية الخطة الخمسية، وتتضمن إطار برمجة وطنى للعمل فى مصر من 2018 – 2022 ، مشيرا إلى أنه من المقرر التوقيع عليها قريبا؛ و تتضمن مشروعات وبرامج كبيرة ، وتابع :» ولذا تعمل «فاو» مع الحكومة والجهات المانحة على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات.

وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات مختلفة تتعلق بالتعليم والصحة، فمثلاً يتخرج سنوياً نحو 800 ألف خريج، وكذلك يولد 2.5 مليون طفل.

وتابع أن 60 – %70 من السكان يعيشون فى المناطق الريفية – على حد قوله – ، ويعانون من الفقر، مضيفا أن الهدف الرئيسى للمنظمة، هو القضاء على الجوع، خاصة وأن هناك مشكلات فقر وسوء تغذية فى المجتمعات الريفية، لاسيما فى الصعيد، ولذا يتم العمل مع منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل برنامج الغذاء العالمى وبرامج الإنماء و»اليونيدو» و»اليونيسفط فى هذا الإطار.

كانت د.غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى – قد قالت فى تصريحات صحفية سابقة – إن مصر وضعت إستراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية 2030» مستهدفة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة بأهدافهان وعلى رأسها القضاء على الفقر، مشيرةً إلى أنه بالتوازى مع الإصلاحات الاقتصادية، وضعت الحكومة حزمة سياسات اجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية، وفى مقدمتها المرأة والشباب.

وحسب إحصائيات بحث الدخل والإنفاق فى الأسرة المصرية الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يوليو 2016 ، وصلت معدلات الفقر فى 2015 إلى 27.8 % ، وبلغ متوسط خط الفقر 5787.9 جنيه سنويا، أو 482 جنيها شهريا.

وقال «جادين» إن القضاء على الجوع أحد أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والذى تعنى به المنظمة ، لافتا إلى أن كل دولة تعد تقريرا وطنيا طوعيا volanteray national report سنوياً، منوهاً بأن مصر لديها مشروع هذا العام، سيتم تقديمه للجنة العليا بـ»HPLF « بنيويورك ، ولذا تعمل «فاو» مع منظمات الأمم المتحدة، ووزارة التخطيط لكتابة التقرير لمعرفة التقدم الذى تم فى هذا الإطار.

وأوضح – فى كلمته بفعاليات ورشة العمل التأسيسية لمشروع «دعم الإدارة المستدامة للمياه وتحديث الرى فى الأراضى المستصلحة حديثاً»، التى نظمتها المنظمة أواخر الأسبوع الماضى – أنه متوقع من المشروع إنشاء نظام لمراقبة استهلاك المياه على مستوى الحقل والآبار الجوفية فى مصر، مشيراً إلى أنها تعمل مع الحكومة على إجراء المراجعة الفنية لتقديم المشورة فى مشروع «تطوير الرى على المستوى الحقلى» الذى خصصت له 172 مليون دولار لتحسين كفاءة استخدام مياه الرى الحقلى، من 50% إلى %80 تقريبا، وهو مشروع مكمل لمشروع دعم الإدارة المستدامة للمياه.

ولفت إلى أن مصر تواجه تحديا كبيرا بسبب زيادة الطلب على الموارد المائية، نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة ، و من المتوقع أن يرتفع عدد السكان فى عام 2030 إلى 119 مليون نسمة و151 مليونا فى 2050 ، مضيفاً أن هناك اعتمادا على واردات المحاصيل الإستراتيجية، مثل القمح والذرة الصفراء وحبوب الفولن ولذا فإن التوسع الأفقى فى الأراضى الصحراوية الجديدة يعتبر هدفا إستراتيجيا للحكومة المصرية، ووسيلة لمواجهة تحدى المياه.

ومن المقرر أن يقوم مشروع «دعم الإدارة المستدامة للمياه وتحديث الرى فى الأراضى المستصلحة حديثاً» بإعداد واختبار نظام آلى لرصد استهلام المياه الجوفية، وحساب المياه المضافة فى مناطق تجريبية مختارة من مشروعات استصلاح الأراضى، وتقديم المشورة إلى الجهات المسئولة.

وشدد على أن رؤية «فاو» لنظم التنمية المستدامة فى قطاع الزراعة، تتطلب التكامل بين هذا القطاع وبين الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وترتكز على الطرق الكفيلة بالانتقال إلى الممارسات المستدامة، وتركز أنشطتها على زيادة كفاءة استخدام الموارد وإدارة المخاطر الإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية، علاوةً على تحديد دور خدمات النظام الأيكولوجية، وتيسير الحصول على المعلومات والتكنولوجيا اللازمة.

وحسب المعلومات المنشورة فى الكتيب الصادر عن «فاو» منتصف العام الماضى تحت عنوان «إنجازات منظمة الأغذاية والزراعة فى مصر منذ 1978 حتى 2016»، قدمت المنظمـة مسـاعدات فنيـة فـى مجالات، مثـل تقديـم المشـورة لصياغة السياسـات، والتخطيـط الإسـتراتيجى وبنـاء القـدرات بالقطـاع الزراعـى، وسـاهمت فـى التنميـة الزراعيـة، من خلال تحديـد المشـروعات الاستثمارية، وإعدادهـا وتقييمهـا.

وركــزت المشــروعات علــى حــل القضايــا الفنيــة فــى مجالات عــدة، مثــل الترويــج للأرز الهجيــن، وصحــة الحيــوان وتكنولوجيـا المعلومـات، ورصـد المـوارد الطبيعيـة، وبنـاء القـدرات، وتكثيـف وتنويع الإنتاج الزراعي، وصياغة سياسـات الغابـات، وإدارة قـش الأرز، والمحافظـة علـى البيئـة، والإرشاد الزراعـي، وإدارة اسـتخدام ميـاه النيل واسـتدامتها، والإدارة المتكاملـة للآفات، والمعلومـات عـن مصائـد الأسماك، والإحصاءات الزراعيـة.

وشـملت المسـاعدات الفنيـة التـى قدمتهـا المنظمـة، دعـم جهـود مكافحـة إنفلونـزا الطيـور، وإدارة مخاطـر تغيـر المنـاخ، وإنشـاء نظـام رصـد وتقييـم قائـم علـى النتائـج لرصـد تنفيـذ إسـتراتيجية التنميـة الزراعيـة المسـتدامة حتـى عـام 2030 ، والتصـدى لمخاطـر وآثـار ارتفـاع مسـتوى سـطح البحـر علـى الميـاه الجوفيـة، وتضميـن قضايـا السـكان والبيئـة والأمن الغذائـى فـى برامـج الإرشاد الزراعـي، والتعـاون المؤسسـى لدعـم مصائـد الأسماك المسـئولة ودعـم إصـلاح قانـون التعاونيـات الزراعيـة، ومنحـت نظـام إنتـاج التمـور بواحـة سـيوة المصريـة شـهادة « نظـم التـراث الزراعـى ذات الأهمية العالمية.