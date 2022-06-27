3 مليارات جنيه إيرادات مستهدفة لـ«النيل للزيوت والمنظفات» العام المالي الحالي

تستهدف شركة النيل للزيوت والمنظفات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ـ إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية ـ خلال الفترة الحالية زيادة إيرادات نشاطها فى قطاعات الزيت التموينى والمسلى الصناعى والمنظفات وذلك بالتوازي مع خطة الوزارة فى تطوير وإعادة هيكلة شركات الزيوت البالغ عددها 5 وهى الإسكندرية للزيوت والصابون، وطنطا للزيوت، والنيل للزيوت والمنظفات، وأبو الهول للزيوت والمنظفات، وشركة النشا والخميرة.

وأكدت مصادر مطلعة فى شركة النيل للزيوت والمنظفات – فى تصريحات لـ«المال» – أنه مستهدف تحقيق حجم إيرادات من نشاط الشركة فى السنة المالية الحالية (2022/2021 ) بقيمة 3 مليارات جنيه، كما تم تحقيق حجم إيرادات بقيمة 2 مليار و400 مليون فى العام المالى الماضى (2021/2020).

يشار إلى أن شركة النيل للزيوت والمنظفات تأسست عام 1946 ويبلغ رأسمالها المرخص به 200 مليون جنيه، ورأسمالها المصدر والمدفوع 160 مليونا، وهى مملوكة بالكامل للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقالت المصادر إنه يتم تصدير منتجات الشركة من منظفات سائلة، وبودر، وجل، وخاصة منتج سافو مسحوق أتوماتيك إلى 10 دول عربية وأجنبية وهى اليمن، الكويت، لبنان، سوريا، ليبيا، تركيا، هولندا، إنجلترا، السويد، إسبانيا.

وعن دراسة تطوير شركات الزيوت، أوضحت أن الدراسة التى قامت بها وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تطوير وإعادة هيكلة شركات الزيوت انتهت إلى ضم الشركات الخمس فى «شركة للزيوت» و«شركة للمنظفات».

وتابعت المصادر إنه سيتم من خلال الشركتين إقامة 4 مجمعات صناعية ضخمة موزعة كالتالي: مجمعان صناعيان للزيوت فى برج العرب بالإسكندرية، وسوهاج، ومجمع صناعى للمنظفات فى العامرية بالإسكندرية، ومجمع صناعى حر فى السادات أو العاشر من رمضان لتكرير وتعبئة الزيوت النباتي، موضحَا أن خطوط الإنتاج فى تلك المصانع سيتم استقدامها من إحدى الدول الأوروبية.

يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت مع شركة «بى دى أو» فى عام 2020 وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين أعلن عن انتهاء الدراسة فى ديسمبر الماضي.

وقال المهندس أحمد عبدالوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والمنظفات – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – إن خطة تطوير شركات الزيوت التابعة لوزرة التموين، تتضمن إنشاء 4 مجمعات صناعية بتكلفة استثمارية تتخطى 6 مليارات جنيه خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات بطاقة إنتاجية تصل إلى 2400 طن يوميًا.

يذكر أن حجم استهلاك مصر من الزيوت يصل سنويًا إلى 2.4 مليون طن، ويتم إستيراد نحو %95 من احتياجات السوق المحلية من الزيوت الخام، وتقوم وزارة التموين بضخ نحو 4 آلاف طن زيت يوميًا لصالح المنظومة التموينية، يستفيد منها حوالى 64 مليون مواطن مقيدين على 21 مليون بطاقة تموينية.