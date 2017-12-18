3 ملايين يورو للأهلي بعد تفعيل عقد حجازي مع وست بروميتش

علي المصري:أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، تعاقده نهائياً مع المدافع المصري أحمد حجازي، بتفعيل بند أحقية الشراء في عقد اللاعب المعار لنهاية الموسم الحالي.وأعلن النادي عبر بيان رسمي، اليوم الإثنين، تفعيل بند الشراء النهائي في عقد حجازي مع الفريق وناديه السابق الأهلي المصري، ليستمر المدافع

علي المصري:

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، تعاقده نهائياً مع المدافع المصري أحمد حجازي، بتفعيل بند أحقية الشراء في عقد اللاعب المعار لنهاية الموسم الحالي.

وأعلن النادي عبر بيان رسمي، اليوم الإثنين، تفعيل بند الشراء النهائي في عقد حجازي مع الفريق وناديه السابق الأهلي المصري، ليستمر المدافع المتألق حتى عام 2022.

وكان وست بروميتش قد استعار حجازي لمدة موسم مقابل مليون يورو، على أن يقوم بسداد 3 ملايين يورو أخرى للأهلي، وشراء عقده نهائياً لتصبح قيمة الصفقة 4 ملايين يورو، بما يوازي نحو 80 مليون جنيه مصري.

وأشار أحمد حجازي عبر موقع ناديه إلى أنه سعيد بالأجواء في وست بروميتش، مضيفا أن البقاء مع الفريق الإنجليزي واللاعبين أمر رائع.

وتابع: “أنا سعيد جدًا في النادي ولكوني ضمن هذا الفريق، وأعلم أن النتائج ليست كما نريد في الوقت الحالي، ولكن يوجد روح كبيرة هنا، وواثق في أننا سوف نقوم بتحسين هذه النتائج”.

وتحدث ألان باردو، المدير الفني لوست بروميتش: “هذه أخبار عظيمة للنادي، وأحمد لاعب رائع للغاية بالنسبة لي، ومنذ وصولي وأنا واثق من أنه قادر على تقديم المزيد في المستقبل”.