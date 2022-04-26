سجلت صادرات مصر من السيارات ومكوناتها نحو 3 ملايين و43 ألف دولار خلال شهر يناير الماضى.

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالى صادرات مصر من السيارات نحو 38 مركبة بقيمة 2 مليون و853 ألف دولار خلال تلك الفترة؛ بواقع 24 أتوبيسا، و14 سيارة مستخدمة للأغراض الخاصة.

ووفقًا للتقرير الذى حصلت “المال” على نسخة منه، فإن المملكة المتحدة تصدرت قائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية %62.5 بقيمة بلغت مليونا و784 ألف دولار خلال تلك الفترة.

شريف الدسوقي، العضو المنتدب لشركة “نيسان موتور إيجيبت”

وحلت الكاميرون فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %15.9 بإجمالى نحو 453.2 ألف دولار، وتلتها بنين فى المركز الثالث بحصة بلغت %11 بقيمة بلغت 311.7 ألف دولار.

وجاءت إسرائيل فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %4.1 بقيمة 118.5 ألف دولار، أعقبتها إيطاليا فى المركز الخامس بحصة قدرها %2.8 بنحو 79.3 ألف دولار.

وتمركزت ليبيا فى المرتبة السادسة بحصة سوقية %1.7 بإجمالى نحو 47.5 ألف دولار، تلتها فلسطين فى المركز السابع بحصة قدرها %1.2 مسجلة نحو 35.3 ألف دولار.

وحصدت السعودية فى المرتبة الثامنة بقائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر مسجلة حصة سوقية %0.8 بقيمة بلغت 24 ألف دولار خلال شهر يناير الماضى.

من جهته، توقع بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير فى شركة «فوتون مصر» أن ترتفع صادرات مصر من السيارات بمختلف أنواعها خلال الفترة المقبلة فى ضوء الحوافز والدعم المقدم من قبل الحكومة بالنسبة للمصدرين، موضحا أن العديد من المصانع المحلية تسعى حاليًا لفتح الأسواق التصديرية الجديدة وعلى رأسها “الأفريقية” المؤهلة لاستقبال المركبات محلية الصنع.

كان شريف الدسوقي، العضو المنتدب لشركة “نيسان موتور إيجيبت” – أكد فى تصريحات سابقة – أن الشركة تمكنت من فتح بعض الأسواق الخارجية من خلال إنتاج وتصدير بعض طرازاتها المصنعة محليًا خلال الفترة الماضية، موضحا أن خطة «نيسان» ترتكز على التوسع فى عمليات الإنتاج المحلى للسيارات بما يتماشى مع خطط وسياسات الدولة التى تهدف لتوطين صناعة السيارات المحلية، لاسيما التوسع فى مشروعات التصدير لمختلف الأسواق.