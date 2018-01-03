3 ملايين جنيه خسائر انفجار صومعة طنطا

رجب عزالدين قدرت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، الخسائر المبدئية للانفجار الحادث فى صومعة طنطا التابعة، بـ 3 ملايين جنيه تقريبًا. وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن الحادث نتج عن انفجار غبارى فى نقرة الصومعة أمس الثلاثاء، وأسفر عن حالة وفاة واحدة وإحدى عشرة مصابًا حالتهم مستقرة

رجب عزالدين

قدرت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، الخسائر المبدئية للانفجار الحادث فى صومعة طنطا التابعة، بـ 3 ملايين جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن الحادث نتج عن انفجار غبارى فى نقرة الصومعة أمس الثلاثاء، وأسفر عن حالة وفاة واحدة وإحدى عشرة مصابًا حالتهم مستقرة.

وأضافت الشركة أن الحادث ليس له تأثير على سير العمل، وخطوط الإنتاج بالمطاحن.

وكلف وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية علاء فهمي، بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب حادث انفجار، وتقرر صرف 50 ألف جنيه مساعدة عاجلة لأسرة المتوفي، و10 آلاف جنيه لكل مصاب من العاملين.