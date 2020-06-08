3 مقترحات من البرلمان لحل أزمة امتحانات الثانوية العامة

أبرزها إجراء الأبحاث و إعادة النظر في بعض المواد غير الأساسية

تقدم نواب في البرلمان بعدة مقترحات لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن امتحانات طلاب الثانوية العامة حرصا علي سلامتهم وخوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، مطالبين بإجرائها عبر الإنترنت “أون لاين”، مع إجراء أبحاث بالمواد التي لا يتم إضافتها للمجموع كالتربية الدينية وغيرها من المواد تخفيفاً لعدد الأيام التي يجري خلال الطلاب امتحاناتهم حيث لا تمثل تلك المواد أهمية في ظل تلك الجائحة .

1- إجراء الأبحاث البديل الآمن للامتحانات

وتقدم النائب محمد عبدالغني عضو البرلمان، ببيان عاجل لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة في ظل جائحة فيروس كورونا.

واقترح نائب البرلمان إجراء أبحاث بالمواد التي لا يتم إضافتها للمجموع كالتربية الدينية وغيرها من المواد تخفيفاً لعدد الأيام التي يجري خلال الطلاب امتحاناتهم، حيث لا تمثل تلك المواد أهمية في ظل تلك الجائحة ويمكن تخطي ذلك من خلال إجراء أبحاث في تلك المواد فور الانتهاء من إجراء الامتحانات.

وأضاف عضو البرلمان خلال بيانه العاجل اليوم الإثنين، أن هذا الاقتراح سيحقق تخفيف الضغط الطلابي في ظل تفشي فيروس كورونا، وتقليل عملية الانتقال لإجراء الامتحان، وكذلك انتقال الطلاب وأولياء الأمور، خاصة أن امتحانات مرحلة الثانوية العامة تتسم بالازدحام الشديد، بجانب التخفيف من توفير الكمامات وأدوات التعقيم مما يخفف من الأعباء الملقاة على الحكومة والوزارة لتوفير تلك الأدوات.

وتابع عضو البرلمان :”التقليل من عدد المراقبين وهيئة التدريس المتواجدة للمراقبة مما يؤثر على تخفيف الأعباء المالية الملقاة على الحكومة والوزارة في هذا الشأن، وكذلك التقليل من حالات الازدحام والأيام التي يتواجد بها الطلاب، والتقليل من حالات الإصابة فيما بعد، إضافة إلى أن تلك المواد التي لا تُضاف إلى المجموع لا تمثل أهمية في ظل تلك الأزمة الصحية مما يستوجب البحث عن حل مناسب يتناسب وتلك الظروف الطارئة”.

كما اقترح النائب، في ظل ارتفاع حالات وأعداد الإصابات مع التوقع وعدم الجزم بتوقيت الذروة، تأجيل الامتحانات لمدة أسبوعين لحين الانتهاء من توقيت الذروة درءً للمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الطلبة وأولياء الأمور وارتفاع حالات الإصابات والوفيات وزيادة الضغط على المستشفيات والطواقم الطبية.

وأشار عضو البرلمان إلى أنه يتعين على الوزارة سرعة اتخاذ بعض القرارات الهامة، والتي تتمثل، في إلغاء الامتحانات بالمواد التي لا يتم إضافتها للمجموع النهائي، وإجراء أبحاث بتلك المواد فور الانتهاء من الامتحانات، وتأجيل الامتحانات أسبوعين لحين الانتهاء من وقت ذروة تفشي الفيروس.

2-مطالب في البرلمان بإعادة النظر في بعض المواد غير الأساسية

كما تقدم النائب مصطفى بكري، بطلب لرئيس البرلمان ، لاستدعاء وزير التربية والتعليم، للمشاركة في الجلسة العامة للبرلمان، لشرح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان الحفاظ على صحة الطلاب.

وطالب بكري، في طلبه بالنظر في امتحان بعض المواد غير الأساسية عن طريق بحوث تقدم “أون لاين”.

3-مقترح في البرلمان لإجراء امتحانات الجامعات “أون لاين” حفاظًا على صحة الطلاب

كماا تقدم محمود عادل شعلان، عضو البرلمان، بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، لإجراء امتحانات طلبة الجامعات “أون لاين” حفاظًا على حياة الطلاب من فيروس “كورونا” المستجد.

وقال عضو البرلمان، في مقترحه اليوم، إن جائحة كورونا فرضت على مصر وعلى العالم أجمع واقعا جديدا، وأصبح التكييف معه والتعامل مع تداعياته أمر حتمي، لاسيما في مجال التعليم، حيث أصبح الاعتماد على استكمال الدراسة أون لاين باستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة للتعليم عن بعد أمر فرضته الظروف، ويوفر الوقت والنفقات، ويحافظ على صحة الطلاب، بدلاً من التجمعات وتجمع الآلاف من الطلاب يوميًا داخل الحرم الجامعي ويسبب خطورة عليهم.

وأشار إلى أن أغلب دول العالم اتجهت مع جائحة “كورونا” إلى تطبيق نظام الامتحانات “أون لاين”، من بينها لندن وكندا وألمانيا والإمارات، وهو ما ساهم في الحفاظ على صحة الطلاب من انتشار العدوى بينهم.

وتابع نائب البرلمان : أن شبكات الإنترنت في مصر، ستستوعب جميع الطلاب المتواجدين بالجامعات، والذين بإمكانهم أداء الامتحانات عن طريق الإنترنت.

وأكد عضو البرلمان على أن هذا الأمر لا يحتاج إلى تطبيقه سوى تعاون بين وزارتي التعليم العالي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتمامه بشكل احترافي.