3 مصارف مصرية ضمن لائحة أفضل 500 علامة تجارية في العالم

بالاستناد إلى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، دخول 3 مصارف مصرية ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2022.
وترتيب المصارف بحسب قيمة العلامة التجارية هي:
وحصل
وأظهرت البيانات التي نشرتها مجلة The Banker الصادرة في شهر فبراير 2023 والمتضمنة أكبر 500 علامة تجارية مصرفية في العالم، دخول 39 مصرفاً عربياً في اللائحة المذكورة، مقابل 40 مصرفاً عام 2021، وبلغ مجموع العلامات التجارية المصرفية للمصارف العربية الـ39 نحو 49.3 مليار دولار، مقابل 41.9 مليار دولار عام 2021، كما بلغ مجموع الرسملة السوقية لهذه المصارف نحو 572.8 مليار دولار.
وقد سجلت السعودية أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن اللائحة المذكورة، حيث تم إدراج 10 مصارف سعودية، تلتها الإمارات (9 مصارف)، قطر (6 مصارف)، الكويت (5 مصارف)، وكل من مصر والمغرب (3 مصارف)، ومصرف واحد في كل من الأردن وسلطنة عُمان والبحرين.