بورصة وشركات

3 مستثمرين يرفعون حصصهم 10% فى «إيبكس فارما»

مقابل 300 مليون جنيه
المال - خاص 10:05 ص, الأثنين, 2 نوفمبر 20 10:05 ص, الأثنين, 2 نوفمبر 20

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علمت «المال» أن 3 مستثمرين أفراد بشركة إيبكس فارما للصناعات الدوائية استحوذوا على %10 من حصة أحد المساهمين الرئيسين القدامى مقابل 300 مليون جنيه.

وأضافت مصادر مطلعة على تفاصيل الصفقة أن هيكل الملكية يتوزع حالياً بين 5 من المساهمين الأفراد، إلا أنها لم تفصح عن نسب الملكية بالتحديد.

وأوضحت المصادر أن الدكتور مجدى علبة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للشركة، يستحوذ على النسبة الأكبر، لكنها أقل من %50 فضلاً عن حصة أقلية تتبع الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات حالياً، من خلال شركة مالتى فارما التابعة، بالإضافة إلى آخرين.

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مصادر: الصفقة لم يترتب عليها تخارج.. و«برايم» سمسار ومنفذ العملية بسوق خارج المقصورة

وأشارت المصادر إلى أن صفقة الاستحواذ لم يترتب عليها تخارج أيا من المساهمين، موضحة أنها عملية شراء داخلية بين الأفراد والمساهم الرئيسى نجم عنها فقط تغيير فى نسب الملكية.

كما أشارت إلى أن شركة برايم لتداول الأوراق المالية لعبت دور سمسار ومنفذ العملية بسوق خارج المقصورة لصالح الطرفين.

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وشهدت البورصة الأسبوع الماضى تنفيذ صفقة بسوق خارج المقصورة بلغت قيمتها 300 مليون جنيه منفذة على 9.76 مليون سهم على 3 عمليات.

وذكرت المصادر أن «إيبكس» تسير فى إجراءات الحصول على التراخيص لتدشين مصنع لإنتاج الأدوية والمستحضرات البشرية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالسعودية، كأول استثمار مصرى دوائى خالص فى المملكة.

ووصفت استثمارات المشروع بالضخمة – دون الكشف عن حجمها – وسيتم تمويلها من خلال الموارد الذاتية، لافتة إلى أن جائحة كورونا عطلت المشروع فضلاً عن تكلفة التسجيل المرتفعة.

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ووفقا للموقع الإلكترونى لشركة إيبكس، فقد تأسست برأسمال 90.7 مليون جنيه، وتمتلك مجموعة منتجات فى المجالات العلاجية للقلب والأوعية الدموية، ومضادات الفطريات، والسكري، والذهان، والصرع، ومزيلات القلق، والربو القصبي، والقيء، والبرد.

ويقع مصنع الشركة بمدينة بدر على مساحة 14 ألف متر مربع من مساحة إجمالية قدرها 57.5 ألف متر، وتتعاون «إيبكس» مع موزعين مثل الشركة المصرية لتجارة الأدوية الحكومية، وتستخدم أيضاً عدداً من الموزعين من القطاع الخاص مثل شركة الشرق الأوسط، وابن سينا لابوركس، ومالتى فارما.

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بقلم المال - خاص

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