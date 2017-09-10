3 مسؤولون يتفقدون المدينة السمكية بغليون

الصاوي أحمدتفقد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، واللواء حمدي بدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، مشروع المدينة الصناعية السمكية بغليون.ومن جانبه أكد وزير الزراعة على أهمية هذا المشروع القومي العملاق

الصاوي أحمد

تفقد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، واللواء حمدي بدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، مشروع المدينة الصناعية السمكية بغليون.

ومن جانبه أكد وزير الزراعة على أهمية هذا المشروع القومي العملاق والذي من شأنه الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، لافتا إلى أن ذلك المشروع هو فخر حقيقي لمصر.

وأشار إلى أن ذلك المشروع يعتبر مشروعا للإنتاج المتكامل من الأسماك حيث يهدف إلى إنتاج عالي الجودة وآمن، معربا عن تقديره للمؤسسة العسكرية لمجهوداتها الضخمة في هذا المشروع.

وشملت الجولة تفقد كافة أقسام المشروع والأحواض السمكية والمزارع السمكية، ومصانع الفوم والثلج والأعلاف ومراكز الأبحاث والتدريب والتطوير وتصنيع وتجهيز وتبريد وتجميد الأسماك.

وقدم اللواء حمدي بدين عرضا تفصيليا حول المشروع، حيث أوضح أن المشروع به مزرعة لإنتاج الأسماك البحرية، بها 457 حوض تسمين و186حوض تحضين، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمزرعة حوالي 2750 طنا من الأسماك، وبه مزرعة لإنتاج الجمبري بها 626 حوض تسمين طاقتها الإنتاجية 2000 طن جمبري، فضلا عن مصنع لإنتاح عبوات الفوم مختلفة الإحجام لتداول جميع منتجات الأسماك والجمبري للأسواق الداخلية والتصدير، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 900 : 1500 كجم /يوم، فضلا عن مصنع للثلج، ومركز أبحاث وتطوير وتدريب ومعمل جودة المياه ومعمل الغذاء الحى ووحدة الأرشاد والتدريب ومعمل بيولوجية الأسماك ومعمل صحة وأمراض الأسماك ومعمل تركيب وجودة الأعلاف.

وبالنسبة أعلاف الأسماك البحرية تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف طن سنوياً، ومصنع أعلاف الجمبري بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويا، كذلك مصنع تجهيز الأسماك والجمبري والذي ينتج منتجات الأسماك المبردة والمجمدة والفيلية والمطهية والنصف مطهية.