3 مرشحين يتنافسون على مقعد نقيب المهندسين ببورسعيد

بورسعيد أمانى العزازى تنطلق الجمعة المقبل فعاليات إنتخابات نقابة المهندسين الفرعيه ببورسعيد لاختيار مرشح واحد لمقعد النقيب و7 أعضاء لعضوية هيئة المكتب ويتنافس على مقعد نقيب المهندسين 3 مرشحين المهنس حسين رحيمه النقيب الحالى، والدكتور أحمد داوود، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة بورس



بورسعيد أمانى العزازى

تنطلق الجمعة المقبل فعاليات إنتخابات نقابة المهندسين الفرعيه ببورسعيد لاختيار مرشح واحد لمقعد النقيب و7 أعضاء لعضوية هيئة المكتب

ويتنافس على مقعد نقيب المهندسين 3 مرشحين المهنس حسين رحيمه النقيب الحالى، والدكتور أحمد داوود، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة بورسعيد، والمهندس سامى قنديل، مالك مصانع مواد غذائيه وشقيق محافظ بورسعيد الأسبق اللواء سماح قنديل

ويخوض المرشح الأول والنقيب الحالى الانتخابات مدعوما من المهندس طارق النبراوى الأمين العام للمهندسين واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فيما يستند المرشح الثانى الدكتور أحمد داوود على عضويته بمجلس النقابه قبل السابق وعلاقاته بجموع المهندسين، أما المرشح الثالث المهندس سامى قنديل فيخوض الإنتخابات مدعوما بشعبية شقيقه محافظ بورسعيد الأسبق.

من ناحية أخرى يتجهجموع المهندسين من أعضاء الجمعيه العموميه للنقابه الى ترجيح إختيار أعضاء المجلس الجدد وفقا لبرامجهم وقدرتها على تلبية مطالب الأعضاء التى تتلخص فى عمل كادر خاص بالمهندسين وتحسين المعاشات وطرح مشروعات سكنيه لشباب المهندسين

