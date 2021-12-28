3 مرشحين على مقعد الرئيس.. غلق باب الترشح لانتخابات الزمالك

أُسدل الستار بشكل رسمي على المرشحين داخل انتخابات نادي الزمالك، وذلك عقب انتهاء اليوم السابع والأخير من فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك في تمام السابعة مساء. ويتنافس 3 مرشحين على مقعد رئاسة القلعة البيضاء، هم: مرتضى منصور رئيس النادي الحالي،…

أُسدل الستار بشكل رسمي على المرشحين داخل انتخابات نادي الزمالك، وذلك عقب انتهاء اليوم السابع والأخير من فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك في تمام السابعة مساء.

ويتنافس 3 مرشحين على مقعد رئاسة القلعة البيضاء، هم: مرتضى منصور رئيس النادي الحالي، وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وعمر هريدي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق.

وبدأ تلقي الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى السابعة مساء، وذلك بداية من 22 ديسمبر حتى اليوم الـ28 من الشهر ذاته.

ونستعرض لكم أسماء المرشحين على المناصب المختلفة في انتخابات الزمالك

منصب الرئيس

مرتضى منصور – عمر جلال حسن محمد هريدي – أحمد سليمان عفيفي

منصب نائب الرئيس

ماجد فاروق عبدالجواد – مصطفى هدهود – أحمد محمد عبدالغني عبدالرازق – هشام نصر سليمان

أمين صندوق

محمد قدري محمد – هاني شكري – خالد لطيف – محمد أحمد حمدي

عضو فوق السن

رفعت عبد الرؤوف شبل – أحمد عفيفي مصطفي – أحمد عبدالحق عبدالوهاب – رجب أحمد رواش – كريم محمد عادل – هشام يكن حسين – عبدالله جورج عبده – هاني محمد فاروق ابو العز – جمال عبدالناصر امين – عصام الدين حسن سيد- مصطفى سيد عبد الخالق- أحمد محمد عبد الغني- أحمد محمد عبد الجواد- صبري محمد فتحي – الحسيني سمير محمد – مصطفى سيف النصر- محمد ممدوح حسن – هاني عيد محمد- آمال عبد العاطي زوام – جمال شعلان – حسن السيد عمر أحمد – جمال عبدالحميد – أحمد مرتضى منصور – علاء مقلد – سليمان حمدان وهدان – مريم رزق نصحي – شريف الفار – هاني زادة – صبحي عبدالسلام – أسامة محمد عبدالباري – مجدي محمد السيوفي – ماهر محمد شفيق شقران – عمرو أدهم – مصطفى محمد أحمد بدوي – مروة عبدالهل رمضان – حامد محمد عثمان – محمد رحمي – علاء الدين – إيهاب الفولي – أحمد جمال – معتز وفائي عمران.

عضو تحت السن

سيف الإسلام محمد يوسف – محمد صلاح حسين- هشام نصر إبراهيم – محمد علي أحمد أبو النجا – إيهاب عصمت حسن- محمد طارق حسن- سامح سوني سعيد- محمود فيصل مصيحلي – أحمد هاني زادة – محمد جمال عطية متولي – أحمد سامر أبو الخير – سامر أحمد عبدالوهاب – محمد أسامة محمد الحسيني – عمرو عز مختار محمود – أحمد هشام حافظ – خالد محمد المنتصر عبدالمنعم – بسنت سيد جوهر – محمود محمد محمود – أحمد محمد عمر دعبس.