3 مذكرات تفاهم بين مصر وفرنسا في مجالي الأنفاق والسكك الحديدية

محمود محسن وقع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الأربعاء، 3 مذكرات تفاهم وإعلان نوايا مع الجانب الفرنسي في مجالي مترو الانفاق والسكك الحديدية، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلي فرنسا.ووقع عرفات وجون بيبي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية

محمود محسن



وقع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الأربعاء، 3 مذكرات تفاهم وإعلان نوايا مع الجانب الفرنسي في مجالي مترو الانفاق والسكك الحديدية، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلي فرنسا.

ووقع عرفات وجون بيبي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية إعلان نوايا للتعاون بين الشركة الفرنسية وهيئة السكك الحديدية المصرية تضمنت الدعم الفني وتنمية المهارات والتدريب المستمر للعاملين بالهيئة خاصة المسئولين عن الوظائف الحرجة للسلامة وأفراد التشغيل بالإضافة إلى تقييم المخاطر للسكك الحديدية.

كما تضمن إعلان النوايا التعاون في مجال السكك الحديدية ونظم الإشارات والوحدات المتحركة، وكذلك دراسة التعاون في إنشاء خطوط جديدة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالشبكة الحالية ودراسة تطوير منظومة نقل البضائع بالسكك الحديدية.

ووقع وزير النقل ولورانس بتل رئيسة شركة RATP مذكرة تفاهم خاصة بدراسة تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الانفاق.

كما وقع عرفات مع نائب وزير المالية والاقتصاد إعلان نوايا بين مصر وفرنسا لتنفيذ دراسة نقل متكامل لمدينة المنصورة من خلال منحة من الجانب الفرنسي بقيمة 500 ألف يورو، حيث يأتي ذلك في اطار اهتمام وزارة النقل بتنفيذ نظم نقل جماعي حديثة (مترو – ترام– BRT ( للمدن المزدحمة خارج نطاق القاهرة الكبري.

