3 مؤلفين مصريين يفوزون بجائزة صلاح عبدالصبور في مهرجان شرم الشيخ

سلوى عثمانأطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي جائزة التأليف المسرحي، باسم الكاتب الكبير صلاح عبد الصبور واختارت إدارة المهرجان لجنة تحكيم مكونة من الكاتب الكبير عبدالكريم برشيد، والدكتور أبو الحسن سلام، والكاتب والسيناريست وليد يوسف، والناقدة المسرحية داليا همام.وأعلن المهرجان عن دعم

سلوى عثمان

أطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي جائزة التأليف المسرحي، باسم الكاتب الكبير صلاح عبد الصبور واختارت إدارة المهرجان لجنة تحكيم مكونة من الكاتب الكبير عبدالكريم برشيد، والدكتور أبو الحسن سلام، والكاتب والسيناريست وليد يوسف، والناقدة المسرحية داليا همام.

وأعلن المهرجان عن دعم مقدم من الهيئة العربية للمسرح بنشر النصوص الفائزة بالجوائز بكتاب مطبوع، كما وعد الفنان الكبير محمد صبحي الذي يحمل المهرجان اسمه هذه الدورة بأن النص الفائز بالمركز الأول سيتم تنفيذه على مسرح “مدينة سنبل” من إنتاج وإخراج صبحي.

وكان قد تقدم لتلك المسابقة 35 من الكتاب الشباب، واليوم سيقوم الدكتور عبد الكريم برشيد بمنح الجوائز الفائزة للكتاب الشباب الفائزين بحفل ختام المهرجان.

وفاز بالجائزة هذا العام، بالمركز الأول محمد سالم أحمد من مصر عن نص “لعبة دراكولا”، والمركز الثاني للمؤلف المسرحي المصري محمد على إبراهيم عن نص “رصد خان”، والثالث من مصر أيضاً الكاتبة نسرين نور عن نص بعنوان “الهوجة”، وفاز بالمركز الثالث مكرر المؤلف العراقى قاسم محمد عن نص مسرحي بعنوان ” فالانتين عربي”.

