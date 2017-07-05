3 لقاءات في الدورى تحدد الهابطين وتشهد تطبيق تقنية الفيديو

على المصرى: تقام اليوم الأربعاء، ثلاثة لقاءات ضمن الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة، من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، وتشهد تفعيل تجربة حكم الفيديو، نظراً لحساسيتها الشديدة، حسبما أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى، بقيادة عصام عبد الفتاح، وسيتم إتاحة استخدام إعادة بعض الحالات، بحد أقصى





على المصرى:

تقام اليوم الأربعاء، ثلاثة لقاءات ضمن الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة، من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، وتشهد تفعيل تجربة حكم الفيديو، نظراً لحساسيتها الشديدة، حسبما أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى، بقيادة عصام عبد الفتاح، وسيتم إتاحة استخدام إعادة بعض الحالات، بحد أقصى 4 فقط فى المباراة الواحدة، حيث ستحسم تلك اللقاءات، الفريقين الهابطين لدورى المظاليم، برفقة الشرقية، أول الهابطين.

وستقام تلك اللقاءات فى وقت واحد، فى الثامنة مساء، وسيلتقى الشرقية مع مصر المقاصة، على ستاد بنها، ويقوده صبحي العمراوي ويعاونه تامر سمير وحمدي غزال، ومحمد علي الشناوي حكماً رابعاً، وأحمد الغندور حكم فيديو، وتستضيف أسوان فريق وادي دجلة، على ستاد أسوان، ويدير اللقاء محمد الصباحي، ويساعده أحمد حسام طه وأحمد توفيق طلب، وطلعت السيد حكماً رابعاً، ومحمود عاشور حكم فيديو، ويحل طنطا ضيفا على الداخلية، فى ستاد كلية الشرطة، ويقود اللقاء تحيكيما، محمد فاروق ويعاونه محمد حسن ومحمد محمود لطفي، وشريف حسن حكماً رابعاً، ومحمد الحنفي حكم فيديو.

ويعد لقاء الداخلية مع طنطا، هو الذى يحدد من الفريقين الهابطين مع الشرقية، ففى حالة فوز الداخلية اليوم، سينجو من الهبوط رسميا، ويهبط أسوان والنصر للتعدين، بغض النظر عن نتائج مبارياتهما فى الجولة الأخيرة، حيث يمتلك الداخلية 28 نقطة، فى المركز الخامس عشر، ويليه أسوان فى المركز السادس عشر، برصيد 26 نقطة، والنصر للتعدين بنفس الرصيد، ولكن فى المركز السابع عشر.

ويلعب غدا الخميس، بتروجت مع المقاولون العرب، فى التاسعة والربع مساء، على ستاد السويس الجديد، ويقام يوم الجمعه لقاء واحد، يجمع طلائع الجيش مع إنبى، فى السابعه مساء، على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، وتستكمل الجولة يوم الاثنين المقبل، بمواجهة الاتحاد السكندرى مع الإسماعيلى، على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب، فى الخامسة مساءا، والإنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى، على نفس الملعب، فى الثامنة والنصف مساء.

ويلتقى يوم الخميس المقبل، النصر للتعدين مع سموحة، فى السادسة والنصف مساءا، على ستاد أسوان، وتختتم لقاءات الجولة، ونهاية الدورى المصرى الممتاز لهذا الموسم، بقمة الكرة المصرية، بين الأهلى مع الزمالك، يوم الاثنين 17 يوليو الجارى، ويقام لقاء القطبين لى ستاد السلام.