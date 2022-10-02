3 لجان نوعية بـ«النواب» تكشف أولوياتها وأجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الجديد

كشف رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عن أولويات اللجان خلال دور الانعقاد الثالث بالفصل التشريعي الثاني، والتي ترتكز على عدة محاور على رأسها النهوض بالقطاعات الخاصة بكل لجنة، والعمل على حل المشكلات التي تواجهها، بالإضافة إلى التركيز على خروج التشريعات بشكل مرضٍ.

سياحة النواب: سنعزز البنية التشريعية للقطاع وسنعيد معدلات السياحة لما قبل 2011

من جانبها، قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الثالث سيشهد تحركات مكثفة من اللجنة لتعزيز البنية التشريعية لقطاع السياحة لاستعادة معدلاته لما قبل 2011.

وأكدت نورا علي، أن سيتم عمل حوار موسع مع الأعضاء للتوافق حول آلية وأولويات عمل اللجنة خلال المرحلة القادمة، بجانب أنه سيتم عقد حوار مقترح مع جميع المعنيين والعاملين بالقطاع للاستماع لمقترحاتهم ورؤاهم.

وأشارت رئيس لجنة السياحة، إلى أن اللجنة ستقوم بعدد من الزيارات الميدانية بالمحافظات السياحية لدعم العاملين والاستماع لشكواهم، وأن مدينة إدفو ستكون على رأس تلك الزيارات.

وتابعت: “كما سنواصل العمل على تعزيز الوعي السياحي لدى كافة فئات المجتمع وخصوصا طلاب المدارس، وتغيير سلوكيات العاملين بالمواقع السياحية والأثرية في كيفية التعامل مع السياح”.

ووجهت رئيس اللجنة الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على انتخابها بالتزكية كرئيس للجنة للسنة الثالثة على التوالي، مؤكدةً أن هذه الثقة يزيد من مسؤوليتها وحجم الأمانة الملقاة على عاتقها.

رئيس تضامن النواب: التقدم بمشروع قانون حقوق المسنين خلال أيام

و أكد رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى فى أول تصريح له عقابه إعادة إنتخابه رئيسا للجنة أن العالم يواجه تحديات ضخمة لذا علينا جميعا أن نبذل أقصى جهد لمواجهة تلك التحديات وفى مقدمتها التضخم والغلاء.

وأكد الدكتور القصبى أن ملف العدالة الاجتماعية سيكون من أهم أولويات اللجنة وكذلك ملف الأسرة المصرية بكافة جوانبها الاجتماعية والثقافية والدينية وستبقى عناية خاصة معنا فى غضون أيام سوف يتم التقدم بمشروع قانون حقوق المسنين.

وأضاف أن اللجنة برئاسة الدكتور القصبى سوف تواصل جهودها فى ملف الوعى والذى بدأه رئيس اللجنة فى نهاية الفصل التشريعى الثانى هذا بالإضافة إلى ملف الزيادة السكانية.

وأعلن القصبي عن عقد أول اجتماع للجنة الأحد المقبل لمناقشة أتفاقية دولية وكذلك سيتلقى من النواب أعضاء اللجنة اقتراحاتهم لوضع خطة اللجنة التشريعية والرقابية فى الفصل التشريعي الثالث.

رئيس لجنة الشباب: قانون الرياضة علي رأس اولوياتنا

كما أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة أمامها جدول مزدحم خلال دور الانعقاد الثالث، على أن تكون الأولوية لمناقشة قانون الرياضة حتى يحقق نقلة نوعية للرياضة المصرية.

واشار على ان اللجنة حريصة علي ترك بصمة لها في الرياضة المصريه من خلال ادخال تعديلات علي قانون الرياضه تتيح معالجة المشكلات الواضحه في المجال الرياضي ومن اهمها معوقات الاستثمار الرياضي.

معلنا انه سيتم اجراء حوار مجتمعي يشمل كل المعنيين بالرياضه المصريه وكذلك التواصل مع اللجنه الاوليمبيه والاتحادات الرياضية ومناقشتهم في تعديلات القانون لدعم وتطوير الرياضة المصرية.

وأشار رئيس لجنة الشباب ان اللجنة ستناقش الاستعدادات لأولمبياد باريس المقبلة، حتي يكون لدينا العديد من الأبطال الاولمبيين المؤهلين للمنافسة بقوة، لافتا الي ان اللجنة ستستكمل مناقشة مشاكل مراكز الشباب والعمل على استكمال المنشآت المتوقفة ودعم الأندية الشعبية.

ووجه ” حسين ” الشكر لاعضاء اللجنة لتجديد الثقة في انتخابه بالتزكية للمرة الثالثة علي التوالي ، مشيرا الي ان اللجنة تضم العديد من القامات الرياضية والشبابية والاكاديمية التي تستطيع النهوض بالرياضة المصرية.