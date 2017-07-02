3 لاعبين ألمان يتنافسون على هداف كأس القارات

وكالات ستشهد مواجهة تشيلي وألمانيا في نهائي كأس القارات، صراعاً من نوع خاص، إذ يسعى كل من تيمو فيرنر وليون جوريتسكا ولارس ستيندل، نجوم منتخب الماكينات، للفوز بلقب هداف البطولة والحصول على جائزة الحذاء الذهبي. ويتصدر فيرنر وجوريتسكا ولارس ستيندل، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الحذاء الذهبي، الذي



وكالات

ستشهد مواجهة تشيلي وألمانيا في نهائي كأس القارات، صراعاً من نوع خاص، إذ يسعى كل من تيمو فيرنر وليون جوريتسكا ولارس ستيندل، نجوم منتخب الماكينات، للفوز بلقب هداف البطولة والحصول على جائزة الحذاء الذهبي.

ويتصدر فيرنر وجوريتسكا ولارس ستيندل، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الحذاء الذهبي، الذي يحصل عليه الفائز بلقب الهداف في بطولة كأس القارات 2017 المقامة حالياً في روسيا، وسجل كل من فيرنر وجوريتسكا ثلاثة أهداف، ويأتي خلفهما ستيندل برصيد هدفين، وبالتساوي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يغيب عن لقاء فريقه المرتقب اليوم الأحد، مع نظيره المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة، وذلك بعد حصوله على إذن بمغادرة معسكر الفريق، والسفر إلى بلاده للاطمئنان على طفليه الجديدين.

وتشهد قائمة هدافي البطولة 19 لاعبا آخر سجل كل منهم هدفاً واحداً، ومن بينهم أرتورو فيدال وأليكسيس سانشيز وإدواردو فارجاس ومارتين رودريجيز نجوم منتخب تشيلي، وفي حالة تساوي لاعبين أو أكثر في رصيد الأهداف على صدارة قائمة هدافي البطولة بعد مباراتي اليوم، سيكون عدد الأهداف التي صنعها كل لاعب لزملائه حاسماً في تحديد هوية الفائز بالحذاء الذهبي، ولهذا، يتفوق فيرنر على غوريتسكا في صدارة القائمة حالياً.

وتختار اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، والتي يترأسها أسطورة الكرة الهولندي ماركو فان باستن، أفضل ثلاثة لاعبين في البطولة، وأفضل حراس المرمى في البطولة، كما تختار الفائز بجائزة اللعب النظيف.