كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، انتهت من تأهيل 3 شركات هي: «سيمنز الألمانية، وألستوم، وكولاس الفرنسيتين» للمنافسة على تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزى، والأعمال الكهروميكانيكية والقوى الكهربية للخط الأول لمترو الأنفاق «حلوان – المرج».

وأضافت المصادر لـ«المال» أن الشركات الثلاث ستتقدم بعروضها الفنية والمالية للهيئة خلال مايو المقبل لتقييمها وفق الاشتراطات التى حددت فى مناقصة التنفيذ الفعلى للمشروع، على أن يتم قبل نهاية العام الحالى اختيار الأفضل فنيا وماليا.

ومن المتوقع أن يتم بدء تنفيذ المشروع مطلع العام المقبل 2023 لمدة 66 شهرا، ويستهدف تحسين زمن التقاطر التصميمى ليصبح 2 دقيقة ونصف، بدلاً من 4 دقائق ونصف حاليا، لاستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب المستخدمين لخطوط المترو.

وأوضحت أن التطويرات المقرر تنفيذها بالخط الأول تتماشى مع القطارات الحديثة التى سيتم توريدها، الأمر الذى يساهم فى تقليل الزحام على الأرصفة وتحسين مستوى إجراءات الأمان بالمحطات، إلى جانب ‏خفض تكلفة الصيانة مما سيكون له مردود على تكلفة التشغيل.

ووافق مجلس الوزراء نهاية فبراير الماضى على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة ألستوم الفرنسية، لتصنيع وتوريد 55 قطارا لخط «حلوان – المرج» بقيمة 776.9 مليون يورو، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لإصلاح الوحدات المتحركة.

ويأتى ذلك من خلال قرض توفره الشركة الفرنسية، تبلغ مدته 40 عاما، منها 15 عاما فترة سماح، و25 عاما فترة سداد، وبنسبة فائدة %0.0092، ويبلغ إجمالى قيمة مساهمة الحكومة المصرية فى تمويل الصفقة مليار و183 مليون جنيه، إذ تقدر نسبة المكون المحلى فى التصنيع %13.3 من خلال التعاون مع مصنع «سيماف».

وأكدت المصادر أن أعمال التنفيذ ستقتصر على الفترة المسائية لضمان عدم تأثر حركة التشغيل اليومية، وتكثيف العمل فى أيام العطلات الرسمية والتوقيتات التى ستكون فيها حركة إقبال المواطنين على المرفق منخفضة.

وبدأ تشغيل الخط عام 1987 ويمتد بطول 44 كم من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة، ويبدأ التشغيل يوميا الساعة 5:00 صباحاً وينتهى 12:00 منتصف الليل، بمتوسط 480 رحلة يومياً، عبر 58 قطارا، بسرعة قصوى للتشغيل 80 كم / ساعة.

وأشارت المصادر إلى أن المكتب الاستشارى الإيطالى «Italferr» يساند الهيئة فى تقييم المتنافسين حاليا، مع إعداد مستندات مناقصة اختيار استشارى الإشراف على التنفيذ.

وتجرى هيئة الأنفاق حاليا مفاوضات مع 4 مؤسسات تمويل دولية لتوفير التمويل اللازمة لـ 20 كيلو سيتم إضافتها لخط «حلوان ـ المرج» ليتم مده إلى مدينة شبين القناطر.

وتسير وزارة النقل فى الوقت الحالى فى أكثر من اتجاه لتحديث وزيادة شبكة خطوط مترو الأنفاق داخل القاهرة، وتم فى أواخر العام قبل الماضى إبرام اتفاقية بين كل من وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لتحديث الخط.

وجرى الاتفاق فى إطار التعاون متعدد الأطراف بين مجموعة من شركاء التنمية هى «الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنكى الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والاستثمار الأوروبى»، ويستهدف المساهمة بإجمالى حزمة تمويلية بقيمة 605 ملايين يورو، لإعادة تأهيل الخط والذى تنفذه الهيئة القومية للأنفاق بإجمالى تكلفة 751 مليون يورو.