3 كيانات تنافس على أول محطة كهرباء تعمل بالفحم

عمر سالم:تأهلت 3 شركات وتحالفات عالمية فنياً، للمنافسة على إنشاء أول محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بمنطقة الحمراوين، على ساحل البحر الأحمر، بقدرة 6000 ميجاوات.وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، أن الكيانات المتأهلة، هى شركة جنرال إليكتريك الأمريكية - منفردة -، وتحالف يابانى يضم شركتى &laqu

عمر سالم:

تأهلت 3 شركات وتحالفات عالمية فنياً، للمنافسة على إنشاء أول محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بمنطقة الحمراوين، على ساحل البحر الأحمر، بقدرة 6000 ميجاوات.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، أن الكيانات المتأهلة، هى شركة جنرال إليكتريك الأمريكية – منفردة -، وتحالف يابانى يضم شركتى «هيتاشى وميتسوبيشى»، وتحالف أخر يضم شركات صينية من بينها «شنغهاى إليكتريك».

وأشار إلى أن العروض مستوفاة للمواصفات التى حددتها الوزارة واستشارى المشروع، ومطابقة للمواصفات الأوروبية، وقال إن الفائز سيلتزم بإنشاء ميناء خاص باستيراد الفحم اللازم للتشغيل، وقال أن بعض المتأهلين دخلوا فى مفاوضات مع شركات مصرية للمساهمة فى الأعمال الإنشائية، بما يدعم الخبرات المحلية، مثلما حدث بمشروعات شركة سيمنس الألمانية.

وكشف المصدر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، حددت 5 فبراير المقبل، موعدا لتقديم العروض المالية، على أن يتم فتح المظاريف فى 7 فبراير، بالتعاون مع مكتب «تراكتبيل» البلجيكى، استشارى المشروع، ومن المرتقب أن تستغرق مدة التقييم نحو 3 أشهر.

كانت الشركات والتحالفات تقدمت بعروضها الفنية والمالية خلال مايو الماضى، لكن الاستشارى و«القابضة لكهرباء مصر»، رأت أن المواصفات غير مناسبة، وعلى اثر ما قام المتقدمون بتعديل عروضهم فى نوفمبر الماضى.

ويعد مشروع «فحم الحمراوين»، الأول من نوعه، وتصل استثماراته لنحو 9 مليارات دولار، وينفذ بنظام «EPC+finance»، الذى يعتمد على تدبير المنفِذ للتمويل، وتسليم المشروع للشركة القابضة، على أن تسدد الأخيرة بعد التنفيذ الذى من المرتقب أن يستغرق نحو 7 سنوات.

وتخطط وزارة الكهرباء لإنتاج 7000 ميجاوات من محطات تعمل بالفحم بحلول 2023، إلى جانب المشروع المزمع تنفيذه من جانب شركة النويس الإماراتية، الذى سيتم مراجعة التعاقد معها خلال العام الحالى، على أن يتم البدء فعليًّا فى المشروع قبل نهاية العام الجارى، فى إطار خطة الوزارة المستهدفة حتى 2035.