3 كيانات تطلق خدمة نقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف إلى أوروبا

أطلقت 3 كيانات محلية خدمة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع سريعة التلف للخارج، وذلك بالتزامن مع بدء موسم تصدير الحاصلات الشتوية.

قال محمد عيسى، مدير الحاويات المبردة بشركة أركاس إيجيبت، إن خط أركاس سيقوم بإطلاق خدمته الخاصة بنقل الحاصلات الزراعية من الإسكندرية إلى ميناء نوفوروسيسك الروسى وذلك خلال يناير المقبل، وذلك بالتعاون مع خط ميرسك العالمى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الخدمة تعمل على تسيير سفينة أسبوعيا لخدمة البضائع سريعة التلف، والتى تعد أقصر الرحلات المباشرة من مصر إلى روسيا، تستغرق 4 أيام فقط، وتستمر الخدمة من يناير وحتى يونيه ويوليو المقبل، وهى فترة الذروة للنقل الحاصلات الزراعية.

وقال إن الشركة بدأت أعمالها فى نقل الصادرات المصرية لروسيا منذ عام 2007، ما أدى إلى تشجيع صادرات الحاصلات الزراعية والحاويات المبردة.

وأعلن محمود القاضى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كادمار للملاحة ووكيل الخط الملاحى الروسي« ليدر» عن بدء خدمة الخط فى يناير المقبل، مشيرا إلى أن الخدمة بدأت العام الماضى، بالتعاون مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.

ولفت إلى أن الخدمة تختص بنقل الحاصلات الزراعية خاصة من الموالح والرمان المصرى، وتعد خدمة مباشرة من ميناء الإسكندرية إلى الموانئ الروسية من خلال سفينة أسبوعية، ويستغرق زمن الرحلة 5 أيام للوصول.

ولفت إلى أن الخدمة تعتمد على نقل البضائع فى ثلاجات بجدول إبحار أسبوعى ثابت وتحديدا من ميناء الدخيلة بسعة 200 حاوية مبردة للسفينة.

وفى نفس السياق، أعلن خط «الزيم» العالمى عن بدء خدمة نقل الحاصلات الزراعية مطلع 2022، من خلال خدمة أسبوعية تربط ميناء الإسكندرية ميناء Novorossiysk NUTEP الواقع جنوب روسيا، وتستغرق الرحلة 4 أيام.

وفى هذا الصدد، أشار وليد بدر، رئيس شركة إيجى مار «وكيل خط الزيم»، إلى أن الخط قام خلال السنوات الأخيرة بتقديم خدمات متميزة لقطاع نقل الحاويات المبردة من خلال سفن سريعة ومنتظمة المواعيد للوجهات الأكثر احتياجا فى التصدير من مصر للمواسم المختلفة.

وذكر أنه على سبيل المثال تم تدشين خدمة منطقة البحر الأسود، والتى تتجه إلى ميناء نوفوروسيسك وهو من أهم الموانئ الروسية فى مدة رحلة 6 أيام فقط من ميناء الدخيلة كل يوم جمعة.

كما تم تدشين خدمة تتجه إلى ميناء ميرسين فى تركيا خلال يوم واحد من ميناء الدخيلة كل يوم جمعة، وهى من أكثر الخدمات المميزة للقصر الشديد لمدة الرحلة، كما تمت إتاحة خدمة تتجه إلى ميناء كونستانتا فى رومانيا خلال مدة 8 أيام من ميناء الدخيلة، علاوة على الخدمة المقدمة من شرق بورسعيد لدول شرق آسيا على سبيل المثال.

وتابع بدر أن من أهم الخدمات المميزة لخط الزيم هى الخدمة الخاصة التى يقوم بها الخط فى موسم العنب لمدة شهرين إلى ميناء كوبر فى سلوفينيا فى مدة رحلة 3 أيام من ميناء الدخيلة، موضحا أن هذا الميناء هو من أهم الموانئ المستقبلة للعنب المصرى، حيث يعد البوابة الرئيسية لأوروبا.