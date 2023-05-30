3 كيانات تخالف اتجاه نمو مبيعات الاتحاد الأوروبى وتهوى «-1.5 «41%

اتخذت مبيعات 3 شركات سيارات فى الاتحاد الأوروبى منحى الهبوط بنسب تراوحت من -1.5 %41.1 خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى وهى «فورد» و«هوندا» و«ميتسوبيشى» بما يعاكس الاتجاه العام للصعود بالنسبة لمختلف الكيانات الأخرى التى سجلت زيادة فى أدائها بمعدلات بين 3.9 و%112.4 فى نفس الفترة من 2023.

كانت «فورد» الأقل هبوطًا بمعدل %1.5 مع تراجع مبيعاتها إلى 129 ألف وحدة خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين مقابل 131 ألف وحدة خلال الفترة نفسها من العام السابق، لتستحوذ على حصة سوقية %3.7 بدلًا من %4.5 وكانت نسبة الانخفاض أقل بالنسبة لفورد فيما يتعلق بمبيعات أبريل السابق فقط إذ بلغت %0.3 بعد بيع 29.7 ألف مركبة مقابل 29.8 ألف فى الشهر نفسه من 2022 لتبلغ حصتها السوقية %3.7 مقابل %4.3 وفق أحدث التقارير المنشورة من قبل رابطة مصنعى السيارات بالاتحاد الأوروبى.

وارتفعت مبيعات سوق السيارات الملاكى فى الاتحاد الأوروبى خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى إلى 3.5 مليون سيارة بنمو قدره %17.8 مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق، ورغم هذا النمو لا تزال المبيعات منخفضة بنسبة %22.8 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.

ومن بين أسواق الاتحاد الأوروبى الرئيسية الأربع، شهدت إسبانيا نموًا بنسبة %33.7 تليها إيطاليا بواقع %26.9 وفرنسا بنحو %16.7 وألمانيا بمعدل %7.9 فى شهر أبريل الماضى فقط، سجلت مبيعات الاتحاد الأوروبى للسيارات الكهربائية الجديدة زيادة كبيرة تبلغ %51.9 لتصل إلى 94.6 ألف وحدة تمثل حصة من السوق تبلغ %11.8 بزيادة قدرها %3 تقريبًا مقارنة بشهر أبريل 2022.

وسجلت معظم أسواق الاتحاد الأوروبى معدلات نمو مرتفعة، بما فى ذلك أكبر دولتين وهما فرنسا التى قفزت بنحو %34.8 وألمانيا بنسبة %34.1 .

وبلغت نسبة الانخفاض لدى العلامة التجارية اليابانية هوندا %39.5 فى أول 4 أشهر من العام الحالى مسجلة نحو 9 آلاف وحدة بدلًا من 14.8 ألف فى الفترة نفسها من العام السابق مستحوذة على %0.3 من مجمل مبيعات الاتحاد الأوروبى من السيارات الملاكى مقابل %0.5 خلال أبريل الماضى فقط بلغت نسبة الانكماش لدى هوندا %63.9 بعد بيعها 1474 مركبة فقط بدلًا من 4080 وحدة فى الشهر نفسه من 2022 لتهبط حصتها السوقية إلى %0.2 مقابل %0.6 .

وسجلت ميتسوبيشى اليابانية أعلى معدلات الانخفاض بين مختلف شركات السيارات الملاكى فى الاتحاد الأوروبى خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من العام الحالى بواقع %41.1 بعدد 11.2 ألف سيارة بدلًا من 19 ألفًا خلال الفترة نفسها من 2022 لتهبط نسبتها من الأرقام الإجمالية للاتحاد الأوروبى %0.3 مقابل 0.6% فى حين بلغت نسبة التراجع فى أبريل السابق فقط %47.9 بعد بيع 2937 مركبة مقابل 5642 وحدة فى الشهر نفسه من السنة الماضية، لتستحوذ على حصة سوقية %0.4 بدلًا من %0.8.

جدير بالذكر أن «فولكس فاجن جروب» التى تضم العديد من العلامات التجارية وأبرزها «فولكس فاجن» و«أودى» و«سكودا» و«سيات» و«بورش» قد تصدرت مبيعات السيارات الملاكى على مستوى الاتحاد الأوروبى خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى بعد تمكنها من بيع 900 ألف مركبة مقابل 722 ألف وحدة بنسبة نمو %24.6.

وقد استحوذت العلامة التجارية «فولكس فاجن» على النصيب الأكبر من حصة «فولكس فاجن جروب» إذ بلغت نسبتها %10.8 من جملة مبيعات الاتحاد الأوروبى بعد تسجيلها نحو 374 ألف مركبة فى الشهور الأربعة الأولى من 2023 مقابل حصة سوقية %10.4 فى الفترة نفسها من 2022 بمبيعات بلغت 306 آلاف وحدة تقريبًا بنسبة نمو تجاوز %22 وتوزعت الحصة المتبقية للمجموعة على علاماتها الأخرى بنسب متفاوتة.

وتمكنت «ستيلانتيس» بعلاماتها التجارية «بيجو» و«فيات» و«أوبل» و«سيتروين» و«جيب» و«دى إس» و«ألفا روميو» و«لانشيا/ كرايسلر» وغيرها من حسم المركز الثانى على مستوى الاتحاد الأوروبى بعد بيع 662 ألف مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من 2023 مقابل 598 ألف وحدة بنسبة نمو %10.8 واستحوذت العلامة التجارية «بيجو» على النصيب الأكبر من حصة «ستيلانتيس» إذ بلغت نسبتها %6 من جملة مبيعات الاتحاد الأوروبى بعد تسجيلها نحو 208 آلاف مركبة فى الشهور الأربعة الأولى من 2023 مقابل حصة سوقية بلغت %6.2 فى الفترة المقابلة من 2022 بمبيعات بلغت 183 ألف وحدة تقريبًا بنسبة نمو تقارب %14 وتوزعت الحصة المتبقية للمجموعة على علاماتها الأخرى بنسب متفاوتة.