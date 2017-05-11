3 كيانات تتنافس على تحكم كهرباء الوليدية

عمر سالمقال إبراهيم الشحات، رئيس شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، إن 3 شركات تتنافس للفوز بمناقصة أنظمة التحكم الخاصة بمحطة توليد كهرباء الوليدية، المملوكة لشركة الوجه القبلى بقدرة 650 ميجا وات فى أسيوط.وأضاف الشحات لـ«المال»، أن الـ 3 شركات اشترت كراسة شروط المناقصة التى طرحت منتص

عمر سالم

قال إبراهيم الشحات، رئيس شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، إن 3 شركات تتنافس للفوز بمناقصة أنظمة التحكم الخاصة بمحطة توليد كهرباء الوليدية، المملوكة لشركة الوجه القبلى بقدرة 650 ميجا وات فى أسيوط.

وأضاف الشحات لـ«المال»، أن الـ 3 شركات اشترت كراسة شروط المناقصة التى طرحت منتصف أبريل الماضى، وتلق العروض فى 29 يونيو المقبل، وتلتزم كل شركة بتقديم خطاب ضمان بقيمة 50 ألف دولار، لصالح شركة الوجه القبلى للإنتاج.

يشار إلى أن محطة الوليدية تنفذ ﻋﺒﺮ 18 ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ؛ بهدف ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺭﺧﺺ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘهدف ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﺤﻮ %15 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ، ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 700 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، وينفذ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺿِﻤﻦ الخطة ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ الكهرباء والطاقة 2012 – 2017.

ويشارك فى تدبير المكون ﺍﻷﺟﻨﺒﻰ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺤطة الوليدية، 4 ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺮﺿًﺎ ﻣﻦ صندوق الأوبك ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ الدﻭﻟﻴﺔ ‏(ﺃﻭﻓﻴﺪ‏) ﺑ55 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭ‏55 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻮﻳﺘﻰ، ﻣﻦ الصندوق ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ للإنماء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻭ30 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭتمويل بقيمة 220 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻦ البنك ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ «IDB».

فى ذات السياق طرحت الشركة القابضة للكهرباء، مناقصة المواسير الحرجة، والبلوف على الشركات المحلية والأجنبية، بداية الأسبوع الجارى، الخاصة بمحطة توليد كهرباء الوليدية بمحافظة أسيوط، التابعة لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء.

وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لـ«المال»، عن فتح الباب أمام الشركات لشراء كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، ويصل تكلفتها إلى 27.5 ألف جنيه، بعد موافقة جهات التمويل الخاصة بالمناقصة على مستندات الطرح.

وأضاف المصدر أنه من المقرر بدء تلق العروض من الشركات المحلية والأجنبية نهاية يوليو المقبل، على أن تقدم الشركة خطاب ضمان لصالح شركة الوجه القبلى، بقيمة 300 ألف دولار، بما يعادل نحو 5.4 ملايين جنيه.

ﻭﻳﺼﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ التوليدية ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻰ، إلى نحو 3350 ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺼﺮ، ﻭﻳشمل ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ، ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ، ‏«ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ»، ﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، وﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ، وﺃﺳﻴﻮﻁ، وﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺳﻮﻫﺎﺝ، وﻗﻨﺎ، ﻭﺃﺳﻮﺍﻥ.

يذكر أن محطة «الوليدية» تخدم محافظة ﺃﺳﻴﻮﻁ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻭﺳﺘﺠﻨّﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ.