3 قطاعات تُهيمن على 61% من تداولات البورصة المصرية اليوم

هيمنت 3 قطاعات على حوالي 61% من قيم تداولات الأسهم في البورصة المصرية، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بقيادة “الخدمات المالية غير المصرفية”.

وجاء القطاع المالي غير المصرفي في الصدارة بحصة سوقية 26.6% بقيمة 625.6 مليون جنيه، تلاه “العقارات” بنسبة 17% بقيمة 403 ملايين جنيه، ثم “الموارد الأساسية” بنحو 17% بقيمة 402 مليون جنيه.

وسجلت تداولات الأسهم بجلسة اليوم حوالي 2.3 مليار جنيه، وجرى التداول على نحو 199 ورقة مالية، وارتفع أداء 67 واحدة، و69 هيمن عليها التراجع، وظل 63 على استقرار سعري دون تغيرات.

وهيمن الصعود على مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم، إذ صعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.38% ووصل إلى 17965 نقطة.

كما صعد أداء المؤشر السبيعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنسبة 0.1% ووصل إلى 3639 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقًا “egx100” بـ0.13% ووصل إلى 5367 نقطة.