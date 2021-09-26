بورصة وشركات

3 قطاعات تُهيمن على 60% من تداولات الأسهم في البورصة المصرية اليوم

متمثلة في القطاع العقاري ثم الأغذية والمشروبات ثم البنوك
أسماء السيد 5:22 م, الأحد, 26 سبتمبر 21 5:22 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

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هيمنت 3 قطاعات فقط على 60% من تداولات البورصة المصرية المُسجلة على الأسهم بجلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع الجاري، متمثلة في القطاع العقاري ثم الأغذية والمشروبات ثم البنوك.

وبلغت تداولات الأسهم بجلسة اليوم حوالي 1.1 مليار جنيه، فيما جرى التداول على نحو 195 سهمًا، هيمنت الحركة الصاعدة على أداء 76 من بينها، وتراجع أداء 60 أخرى ولم يتغير أداء الباقية، بواقع 59 ورقة مالية.

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واختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول تداولات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 10649 نقطة.

وارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.03%، ليسجل 2792 نقطة، وصعد “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.7% إلى 3748 نقطة.

ويتوقع خبراء سوق المال أن تشهد السوق ارتدادة صعودية الأسبوع الحالي، لتواصل استرداد الخسائر التي تكبدتها الأسبوع الماضي، بضغوط الحديث عن قرب موعد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

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بقلم أسماء السيد

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