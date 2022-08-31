3 قطاعات تُهيمن على 59% من تداولات البورصة المصرية اليوم

هيمنت 3 قطاعات متمثلة في (العقارات والبنوك والخدمات المالية غير المصرفية) على 59% من قيم تداولات البورصة المصرية المسجلة على الأسهم بجلسة اليوم الأربعاء بقيمة 880 مليون جنيه .

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على هبوط جماعي، وسط اتجاه بيعي من جانب المستثمرين الأجانب .

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 1.3% عند 9998.6 نقطة، والمؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنسبة 0.69% عند 2201 نقطة، والأوسع نطاقًا بـ 0.67% ليصل 3153 نقطة، ونظيرهُ “egx50” بـ 0.94% عند 1903.5 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 1.4 مليار جنيه، فيما جرى التداول على نحو 197 ورقة مالية، هيمن الصعود من بينهم على أداء 37 وتراجع 90 آخرى، وظلت الأسهم الباقية على ثبات سعري دون أي تغيرات.

واتجهت تعاملات الأجانب للبيع بقيمة 291.8 مليون جنيه، فيما اتجه المتعاملون المصريون والعرب للشراء بصافي مشتريات سجلت 180.5 و 111.2 مليون جنيه على التوالي .