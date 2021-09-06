بورصة وشركات

3 قطاعات تُهيمن على 53% من تداولات البورصة المصرية اليوم

العقاري على القائمة
أسماء السيد 6:00 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21 6:00 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

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هيمنت 3 قطاعات على حوالي 53% من تداولات البورصة المصرية المُسجلة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، تصدرها القطاع العقاري بنسبة 26%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بواقع 16% وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 11% .

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.6 مليار جنيه تقريبا، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

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وأغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم، على هبوط حاد لمؤشراتها ،للجلسة الثانية على التوالى، وسط اتجاه بيعى للمصريين، وتصاعد الجدل بشأن الضرائب وآثارها على المتعاملين 

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.29% عند 11064 نقطة،كما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 5.13% عند 2774 نقطة، بينما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.09 % مسجلًا 3755 نقطة.

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وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد24 سهما من إجمالي 199 متداولة، بينما هبط 150، وبقي 25 دون تغير .

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بقلم أسماء السيد

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