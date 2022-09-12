3 قطاعات تُهيمن على 52% من تداولات البورصة اليوم

هيمنت 3 قطاعات على حوالي 52% من تداولات البورصة المصرية المحققة على الأسهم، بجلسة اليوم الإثنين – ثاني جلسات الأسبوع الجاري- بقيمة 846.4 مليون جنيه .

وتصدر القطاع العقاري القائمة بنسبة 25% وبقيمة 400.6 مليون جنيه، تلاهُ قطاع اتصالات وتكنولوجيا بنسبة 14% وبقيمة 228.3 مليون جنيه، ثم الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 13% وبقيمة 217.5 مليون جنيه .

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين، على صعود طفيف متأرجح لمؤشراتها، وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.75% عند 10434 نقطة.

بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.09%، ليسجل 2290 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.1% مسجلًا 3279 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.6 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 58 سهما من إجمالي 195 متداولة، بينما هبط 81 ، وبقي 56 دون تغيير.



