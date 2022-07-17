3 قطاعات تهيمن على 64% من تداولات أسهم البورصة المصرية بجلسة اليوم الأحد

هيمنت 3 قطاعات على حوالي 64% من تداولات الأسهم المحققة في البورصة المصرية بجلسة اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع الجاري.

وجاء قطاع العقارات في الصدارة بنسبة 29% وبقيمة 92.4 مليون جنيه، تلاهُ قطاع البنوك بنسبة 28% وبقيمة 88 مليون جنيه، وثالثًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 7% وبقيمة 23.5 مليون جنيه .

وسجلت تداولات الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد قيمة منخفضة بلغت حوالي 318.4 مليون جنيه، وجرى التداول على حوالي 185 ورقة مالية، هيمن الصعود على نحو 36 سهم وتراجع 52 أخرين ولم يتغير أداء الباقية .

واختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، على صعود محدود وسط اداء متأرج طوال الجلسة وعمليات بيع للمصريين.

وارتفع المؤشر الرئيسي egx30 بنسبة 0.1% إلى مستوى 8772 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1696نقطة، بينما استقر المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” عند مستوى 2484 نقطة.

ويرجح الخبراء مواصلة البورصة تحركاتها الهابطة فى جلسات الأسبوع الحالى نحو مستويات تتراوح من 8400 إلى 8700 نقطة، وسط توصيات للمستثمرين أبرزها الاحتفاظ بالجزء الأكبر من المحفظة الاستثمارية فى صورة سيولة نقدية.