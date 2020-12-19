بورصة وشركات

3 قطاعات تهيمن على 50% من تداولات البورصة المصرية الأسبوع الماضي

متمثلة في قطاعات العقارات والخدمات المالية غير المصرفية والموارد الأساسية
أسماء السيد 1:21 م, السبت, 19 ديسمبر 20 1:21 م, السبت, 19 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

استحوذ 3 قطاعات متمثلة في قطاع العقارات والخدمات مالية غير مصرفية والمورد الأساسية على نصف تداولات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 50% وبقيمة 3.577 مليار جنيه.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد تصدر قطاع العقارات القائمة مستحوذًا على نحو 24% من إجمالي تداولات البورصة –بدون صفقات- محققًا 1.697 مليار جنيه .

وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بنسبة 14.2% وبقيمة تداول 1.021 مليار جنيه، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 12.2% بقيمة 880 مليون جنيه .

اقرأ أيضا  بيانات قوية للشركات ترفع الأسهم الأوروبية الأربعاء

يُذكر أن إجمالي قيم التداول بالبورصة قد سجلت 14 مليار جنيه الأسبوع الماضي، هذا وقد استحوذت الأسهم على 56% فقط من إجمالي قيم التداول بسوق داخل المقصورة في حين مثلت قيم تداول السندات  44% خلال الأسبوع الماضي .

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت انخفاضات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب.

اقرأ أيضا  بسبب تداعيات كورونا.. الخطوط الجوية الكورية تفرض إجازة إجبارية على العاملين

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.3%، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.28% إلى 2066 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 1.29% إلى 3001 نقطة.

وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 0.7% ما يعادل 4.5 مليار جنيه ليسجل 645.7 مليار جنيه مقابل 650.2 مليار الأسبوع السابق له.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

التباين يُهيمن على أداء شهادات الإيداع المصرية بسوق لندن الأسبوع الماضي

أسماء السيد 12:56 م, السبت, 19 ديسمبر 20

شكوك حيال اتفاق التجارة يدفع الأسهم الأوروبية للتراجع الجمعة

أيمن عزام 10:19 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

«المجموعة المتكاملة» تتصدر تداولات بورصة النيل بحصة 43.2% خلال أسبوع

مصطفى طلعت 5:24 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

«بلتون» تقتنص صدارة تعاملات السمسرة بالبورصة خلال أسبوع

مصطفى طلعت 5:15 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

القطاع العقاري الأنشط بالبورصة الأسبوع الماضي

مصطفى طلعت 4:15 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

الأجانب يسجلون 276 مليون جنيه مبيعات في البورصة خلال أسبوع

مصطفى طلعت 3:42 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20