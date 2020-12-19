3 قطاعات تهيمن على 50% من تداولات البورصة المصرية الأسبوع الماضي

متمثلة في قطاعات العقارات والخدمات المالية غير المصرفية والموارد الأساسية

استحوذ 3 قطاعات متمثلة في قطاع العقارات والخدمات مالية غير مصرفية والمورد الأساسية على نصف تداولات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 50% وبقيمة 3.577 مليار جنيه.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد تصدر قطاع العقارات القائمة مستحوذًا على نحو 24% من إجمالي تداولات البورصة –بدون صفقات- محققًا 1.697 مليار جنيه .

وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بنسبة 14.2% وبقيمة تداول 1.021 مليار جنيه، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 12.2% بقيمة 880 مليون جنيه .

يُذكر أن إجمالي قيم التداول بالبورصة قد سجلت 14 مليار جنيه الأسبوع الماضي، هذا وقد استحوذت الأسهم على 56% فقط من إجمالي قيم التداول بسوق داخل المقصورة في حين مثلت قيم تداول السندات 44% خلال الأسبوع الماضي .

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت انخفاضات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.3%، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.28% إلى 2066 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 1.29% إلى 3001 نقطة.

وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 0.7% ما يعادل 4.5 مليار جنيه ليسجل 645.7 مليار جنيه مقابل 650.2 مليار الأسبوع السابق له.