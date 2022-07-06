3 قطاعات تهيمن على 49% من تداولات البورصة المصرية بجلسة اليوم

هيمنت 3 قطاعات على 49% من تداولات البورصة المصرية المحقَّقة على الأسهم بجلسة اليوم الأربعاء، تصدَّرها قطاع العقارات بنسبة 18% وبقيمة 85 مليون جنيه. وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بنحو 16% وبقيمة تداول سجلت 77.5 مليون جنيه، وأخيرًا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15% وبقيمة 73.4 مليون جنيه .

وأنهت السوق تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعي متواضع للمؤشرات، وسط استمرار التوجهات البيعية للمتعاملين الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 0.15% عند 8670 نقطة، وارتفع نظيرهُ السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egxewi” بنحو 0.57% ووصل 1669 نقطة،

وبنسبة 0.48% للمؤشر الأوسع نطاقًا “egx100″ عند 2454 نقطة، و”egx50” متساوي الأوزان بنسبة 0.25% عند 1575 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 486 مليون جنيه، فيما جرى التداول على نحو 176 ورقة مالية، صعد من بينهم أداء 67 واحدة، وتراجع 32 أخرى، ولم يتغير أداء الباقية، وقد سجل رأس المال السوقي حوالي 593.80 مليار جنيه.

واستمر المتعاملون الأجانب في توجههم البيعي بقيمة 6.1 مليون جنيه، فيما اتجه المصريين والعرب للشراء بقيمتي 2.8 و3.2 مليون جنيه على التوالي.