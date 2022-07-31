3 قطاعات تقتسم قائمة الأسهم الأعلى صعودا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية جلسة صاعدة بالبورصة المصرية اليوم سجلت حزمة من الأسهم في قطاعات الاستثمارات المالية، والاستشارات الهندسية، والقطاع الطبي، أعلى ارتفاعات لتعكس الاتجاه العام للسوق.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم –الجلسة الأخيرة في شهر يوليو- على صعود جماعي حيث صعد EGX30 بنسبة 1.04%، ليغلق عند مستوى 9467 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة EGX70 بنسبة 1.13% مغلقا عند مستوى 1868 نقطة، كما صعد المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنحو 1%، مغلقا عند مستوى 2735 نقطة.

وحققت الأسهم الأعلى ارتفاعا نسب معتدلة، مقارنة بالأسهم الأعلى انخفاضا والتي سجلت نسب محدودة بدعم الاتجاه العام الصاعد للسوق.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 12.70% مغلقا عند 4.170 جنيه، تلاه سبيد ميديكال بنسبة 11.57%، مغلقا عند مستوى 0.646 جنيه، ثم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 9.86% مغلقا عند مستوى 21.620 جنيه.

ورابعا جاء سهم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 8.35%، مغلقا عند 1.90 جنيه، ثم المصرية الدولية للصناعات الدوائية –إيبيكو بنسبة 5.73%، مغلقا عند 30.650 جنيه.

وشهدت مجموعة من أسهم السوق ثباتا جاء من بينها العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية مغلقا عند 25.060، ووادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي عند 25.060 جنيه، ومصر لصناعة الكيماويات – كيما عند 3.610 جنيه، والأسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عند 105.860 جنيه، والعربية للخزف – سيراميكا ريماس عند 0.461 جنيه.