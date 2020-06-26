بورصة وشركات

3 قطاعات تسيطر على 50% من تنفيذات البورصة خلال أسبوع

شملت العقارات والخدمات المالية غير المصرفية والبنوك
مصطفى طلعت 12:09 ص, السبت, 27 يونيو 20 12:09 ص, السبت, 27 يونيو 20

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سيطرت 3 قطاعات هي: العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك على 50.1% من قيم تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن قطاع العقارات جاء في المقدمة بحصة سوقية بلغت 21.5%.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات المالية احتل المرتبة الثانية، بنسبة 18.6%، بينما احتل البنوك المركز الثالث بحصة قدرها 10%.

وتذيل القائمة قطاع المرافق بحصة سوقية اقل من 1% وتداولات هزيلة بلغت 446.3 الف جنيه فقط.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 1.3% ما يعادل 7.3 مليار جنيه خلال تعاملات الإسبوع المذكور ليغلق عند مستوى 586.9 مليار جنيه.

يذكر أن مؤشرات السوق ارتفعت بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين وتفوق أداء قطاعي العقارات والخدمات المالية.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بشكل محدود بلغ 0.3% ليغلق عند مستوى 10890 نقطة.

وارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.46% إلى 1384 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقًا 3.66% ليصل إلى منطقة 2165 نقطة.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة أمس الخميس، آخِر جلسات الأسبوع، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط حالة من التأرجح امتدت طوال الأسبوع باستثناء جلسة الأربعاء.

وانخفض المؤشر الرئيسى بنسبة 1.35% إلى 10890 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.97% إلى 1384 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا 1.04% عند 2165 نقطة.

وأغلقت السوق تعاملات الأربعاء على صعود قوى لمؤشراتها، بعد أنباء صفقة استحواذ مرتقبة من قبل المجموعة المالية هيرميس وصندوق مصر السيادى على بنك الاستثمار العربي.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية عبر اداوت التحليل المالي والإخباري المختلفة، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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