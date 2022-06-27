3 قطاعات تستحوذ على 57% من تداولات الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية اليوم

هيمنت 3 قطاعات فقط على ما يزيد من نصف قيمة تداولات الأسهم المقيدة والمتداولة في البورصة المصرية بنسبة 57%، وذلك بجلسة اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع الحالي. وتصدَّر قطاع البنوك المشهد بقيمة تداول 260.3 مليون جنيه، وبنسبة 31.4%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.5% وبقيمة 112.2 مليون جنيه، ثم قطاع اتصالات وتكنولوجيا بنسبة 12% وبقيمة 98.5 مليون جنيه .

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 828 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 10 أسهم من إجمالي 183 متداولة، بينما هبط 100، وبقي 73 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وقيم تداولات 828 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.99% عند 9255 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.16%، ليسجل 1736 نقطة،

كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.29% مسجلًا 2566 نقطة.