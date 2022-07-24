3 قطاعات تتقاسم قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

شهدت البورصة المصرية بنهاية جلسة متباينة اليوم تسجيل 5 أسهم في قطاعات الاستثمارات المالية، والأغذية، والأدوية، أعلى ارتفاعات بنهاية جلسة بداية الأسبوع، بنسب تراوحت بين 16% و6.5%.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.15% مغلقا عند 9276 نقطة، بينما صعد مؤشري السوق EGX70 بنسبة 0.94% مغلقا عند 1815 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.85% مغلقا عند 2664 نقطة.

وتصدر قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعا اليوم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 16.41% مغلقا عند 0.837 نقطة، والإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 10.19% مغلقا عند 5.300 جنيه.

وثالثا سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 8.38%، مغلقا عند 92.080 جنيه، ثم سهم ابن سينا فارما بنسبة 6.91% مغلقا عند 1.470 جنيه، ثم سهم عبورلاند للصناعات الغذائية بنسبة 6.58% مغلقا عند 5.180 جنيه.