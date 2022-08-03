3 قطاعات تتقاسم الأسهم الأعلى تراجعًا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية جلسة صاعدة بالبورصة المصرية اليوم سارت حزمة أسهم في القطاع الطبي، والاستثمارات المالية، والصوامع، بالاتجاه المعاكس للسوق، مسجلة أعلى تراجعات بنسب تراوحت بين 5% و2%.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع جماعي، حيث صعد المؤشر الثلاثيني EGX30 بنسبة 1.03% مغلقا عند مستوى 9539 نقطة، كما صعد "السبعيني" EGX70 بنسبة 0.87% مغلقًا عند مستوى 1868 نقطة، و EGX100 الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.83%، مغلقا عند مستوى 2748 نقطة.

وتصدر الأسهم الخاسرة سبيد ميديكال بنسبة 5.64%، مغلقًا عند مستوى 0.602 جنيه، تلاه سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 4.02%، مغلقًا عند مستوى 4.060 جنيه، وثالثًا جاء سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 3.04%، مغلقا عند مستوى 84.020 جنيه.

ورابعًا جاء سهم الشرقية – إيسترن كومباني بنسبة 2.62%، مغلقًا عند مستوى 9.660 جنيه، ثم التوفيق للتأجير التمويلي بنسبة 2.02%، عند 2.910 جنيه.