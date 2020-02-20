سيـــاســة

3 قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لإقامة محطتي محولات كهربائية ومدارس

أصدر الرئيس السيسي أيضا قرارا رقم 61 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطع أراض من الأراض المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظات أسوان وقنا وسوهاج والفيوم، لاستخدامها في إقامة مدارس تعليم أساسي وإعدادي وثانوي.
المال - خاص 3:41 م, الخميس, 20 فبراير 20 3:41 م, الخميس, 20 فبراير 20

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 59 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 11ر58 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية هو مركز نجع حمادي بمحافظة قنا لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 60 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 88ر14 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية شرق النيل – الشيخ فضل – بني مزار بمحافظة المنيا لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية.

وأصدر الرئيس السيسي أيضا قرارا رقم 61 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطع أراض من الأراض المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظات أسوان وقنا وسوهاج والفيوم، لاستخدامها في إقامة مدارس تعليم أساسي وإعدادي وثانوي.

وقد تم نشر القرارات في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

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بقلم المال - خاص

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