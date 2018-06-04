3 فروع جديدة لبنك الإمارات دبى – مصر

■ محمد برو: خطة توسعية قوية لمساندة مبادرة المركزى فى مجال الشمول المالىالمال-خاص دشن بنك الإمارات دبى الوطنى - مصر 3 فروع جديدة، بينها فرعان يعملان بالكامل وفق أحدث النظم الإلكترونية الحديثة، وهما فرع بوينت 90 مول أمام الجامعة الأمريكية، والثانى بكومباوند القطامية هايتس بمنطقة التجمع الخام

■ محمد برو: خطة توسعية قوية لمساندة مبادرة المركزى فى مجال الشمول المالى

المال-خاص



دشن بنك الإمارات دبى الوطنى – مصر 3 فروع جديدة، بينها فرعان يعملان بالكامل وفق أحدث النظم الإلكترونية الحديثة، وهما فرع بوينت 90 مول أمام الجامعة الأمريكية، والثانى بكومباوند القطامية هايتس بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى فرع ثالث بالتوسعات الشمالية للمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر لخدمة أصحاب الأعمال.

أكد محمد برو الرئيس التنفيذى لبنك الإمارات دبى الوطنى مصر، فى بيان أمس، أن افتتاح الفروع الثلاثة الجديدة يأتى فى إطار الخطة التوسعية الطموحة للبنك التى أطلقها مع بداية العام الحالى، بهدف الوصول للعملاء أينما كانوا، كما لا تقتصر الخطة التوسعية على افتتاح المزيد من الفروع فقط وإنما تطوير الفروع الحالية وإتاحة أحدث الخدمات التكنولوجية المصرفية للعملاء، والتى تضمن للعملاء تلبية احتياجاتهم على مدار 24 ساعة.

أضاف أن البنك يهدف من خلال استراتجيته التوسعية لمساندة مبادرة البنك المركزى الرائدة لتحقيق الشمول المالى الذى ينعكس بالعديد من النتائج الإيجابية على نمو الاقتصاد المصرى وتحقيق الاستقرار المالى، ويصب فى صالح العميل من خلال طرح المزيد من المنتجات التنافسية التى تناسب جميع فئات المجتمع.. كما ينعكس الشمول المالى بالإيجاب على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعطى دفعة قوية لهذا القطاع المهم.

يتميز الفرعان الجديدان اللذان تم افتتاحهما بالتجمع الخامس وكمبوند القطامية هايتس بالعديد من المميزات أبرزها ربط كافة الإجراءات البنكية والمعاملات المالية بأحدث منظومة إلكترونية بشكل كامل «e-branches» لتقديم كافة الخدمات المصرفية عبر أجهزة الصراف الآلى التابعة لهما، وذلك من خلال إستخدام أحدث برامج التكنولوچيا المصرفية الإلكترونية.

كما تتوافر داخل الفرعين الإلكترونيين كافة الخدمات البنكية بأعلى مستوياتها، والتى تتضمن صالات إنتظار مخصصة لإستقبال العملاء مزودة بأحدث الأنظمة والتقنيات التكنولوجية لتسهيل صفوف الإنتظار بالبنك، مع وجود غرف إجتماعات عصرية وراقية لإستقبال كبارعملاء البنك، بالإضافة إلى تزويدها بهاتف مرتبط مباشرة بمركز خدمة العملاء فى حال وجود أية مشاكل أو إستفسارات، وأجهزة تابلت «tablet»لجمع أراء تجارب العملاء حول زيارتهم للفرعين.

ويسعى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر من خلال خطته الإستراتيجية التوسعية إلى توسيع شرائح العملاء والوصول إلى عملائه فى مختلف المحافظات، كما يضع البنك متطلبات عملائه المتغيرة نصب عينيه، مما يضمن تقديم جميع المنتجات على مستوى فائق من الابتكار والفعالية التى تلبى الاحتياجات الخاصة بكل عميل.