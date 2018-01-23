3 فبراير.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لملتقى مصر للاستثمار

مشاركة 700 من قيادات المال والأعمال من نحو60 دولةالمال - خاصتستضيف القاهرة يومي 3 و4 فبراير، فعاليّات الدورة الثالثة لملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان «الاستثمار في مصر: استثمار في المستقبل». وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه يجرى تنظيم الحدث للدورة الثالثة تحت رعا

مشاركة 700 من قيادات المال والأعمال من نحو60 دولة





المال – خاص



تستضيف القاهرة يومي 3 و4 فبراير، فعاليّات الدورة الثالثة لملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان «الاستثمار في مصر: استثمار في المستقبل».

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه يجرى تنظيم الحدث للدورة الثالثة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال شهر فبراير ليتواكب مع صدور قانوني الاستثمار والتراخيص الصناعية ولوائحهم التنفيذية، وافتتاح الشباك الواحد بهيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الكهرباء، كمثال للثورة التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ أداء الأعمال، وجنى ثمار الإصلاحات المالية والنقدية من توافر العملة الأجنبية واستقرار أسعارها، وتحسن كافة مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى.

وأضاف الوكيل أن هذه الدورة ستشهد مشاركة عالية عرض للفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الوزارات والهيئات والبنوك والصناديق الاستثمارية وفى المشاريع الكبرى.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة الصناعة والزراعة للبلاد العربيّة، العين نائل الكباريتى، “أهميّة انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة بالذات في مصر”، لافتا إلى “الميّزات التي تتمتّع بها مصر، سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري، أو على المستوى الاستثماري”.

وصرح دكتور علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية، بأن المؤتمر سيكون على مدار يومين يعرض من خلال خمس جلسات، الأولى حول المناخ الجديد لأداء الأعمال والتشريعات والإجراءات الجديدة وما تقدمه من تيسيرات وحوافز، ثم جلسة الفرص الاستثمارية في المشاريع الكبرى والبنية التحتية، ثم جلسة الطاقة والبترول والغاز والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، ثم جلسة الفرص المطروحة فى إطار تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمى بمحور قناة السويس ومشروعات النقل متعدد الوسائط.

وتليها جلسة فرص التعاون الثلاثى بين المستثمرين الأجانب وقطاعات الصناعة والخدمات المصرية لدخول أسواق المناطق الحرة فى إفريقيا والوطن العربى والاتحاد الأوروبي، ثم جلسة التمويل حيث ستعرض الآليات المتاحة من هيئات المعونات والصناديق والبنوك الإنمائية العربية والدولية والتى تتجاوز 22 مليار دولار للقطاع الخاص سواء للاستثمار أو تمويل الصادرات.

وبدوره، قال أمين عام الغرف العربية معالي د. خالد حنفي: “كنت قد شاركت في الدورات السابقة لـ”ملتقى مصر للاستثمار” بصفتي وزيراً في المجموعة الاقتصادية أما في هذه الدورة فأمثّل اتحاد الغرف العربية والقطاع الخاص العربي”، مشيراً “إلى أنّ هذا التعاون في المؤتمر له دلالة أن القطاع الخاص العربي مشارك بقوة في هذا الحدث الهام وهو قادم إلى مصر باعتبار أنّها باتت مؤهلة بشكل كبير لاستقطاب الاستثمار وهو ما نتج من الإصلاحات التشريعية التي اعتمدتها الحكومة المصرية”.

وأضاف حنفي: “إنّ رؤية المستثمرين إيجابية جداً تجاه مصر، وأصحاب الأعمال في المنطقة العربية لمسوا الإجراءات الإصلاحية”، لافتاً إلى أنّ رفع الطاقة الاستيعابية الاستثمارية سواء من خلال مشاريع البنية التحتية أو من خلال التخطيط المكاني الذي وضع للمرة الأولى في خطط مصر الاقتصادية”.

وختم حديثه قائلاً: “إنّ الاستقرار الأمني ساهم في جذب المستثمر إلى مصر، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلّق بحجم السوق المصري وارتباطه باتفاقيات تجارية قوية مع الدول العربية والأفريقية”.